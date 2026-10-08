Το Πεντάγωνο διέταξε τον αμερικανικό στρατό να βρίσκεται «σε θέση μάχης» για πιθανά νέα μεγάλα χτυπήματα στο Ιράν

Τα χτυπήματα μπορεί να γίνουν ακόμα και πριν τις ισραηλινές εκλογές, λέει το Axios - Σύσκεψη για το θέμα έγινε την Παρασκευή στο Καμπ Ντέιβιντ και ο Τραμπ καλείται να αποφασίσει - Αν τα χτυπήματα επαναληφθούν, τότε πιθανότατα θα συμμετάσχει και το Ισραήλ

Εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τη CENTCOM, να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, έδωσε πριν από μερικές ημέρες το Πεντάγωνο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios.



Η οδηγία δεν περιελάμβανε συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη επιθέσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ωστόσο, αμερικανικές και ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ακόμη και πριν από τις ισραηλινές εκλογές που προηγούνται κατά μία εβδομάδα.



Εάν οι επιχειρήσεις επαναρχίσουν σε μεγάλη κλίμακα έπειτα από αρκετούς μήνες, εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές και πυρηνικούς στόχους του Ιράν.



Η επανέναρξη του πολέμου μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει και το πολιτικό κλίμα ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, μεταξύ άλλων λόγω της πιθανής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.



«Αποστολή του υπουργείου είναι να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο Axios.



Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ έχει ανά πάσα στιγμή όλες τις επιλογές διαθέσιμες. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση, με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την ιρανική οικονομία να καταρρέει. Το Ιράν έχει υποστεί τεράστια πλήγματα και τα πράγματα θα εξελιχθούν με έναν από δύο τρόπους: τον εύκολο ή τον δύσκολο», δήλωσε. «Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.



Το Atlantic είχε μεταδώσει νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.



Σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ για το Ιράν Την Παρασκευή, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνεδρίασε επί αρκετές ώρες στο Καμπ Ντέιβιντ, με αντικείμενο τις πολεμικές επιχειρήσεις και άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.



Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε μετά τη συνάντηση και πριν ξεκινήσει την περιοδεία στην Ευρώπη, ότι οι συζητήσεις αφορούσαν τον «μακροπρόθεσμο» σχεδιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.



Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν χωρίς πρόοδο. Οι μεσολαβητές από το Κατάρ εξακολουθούν να αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης σε αμερικανική αντιπρόταση, η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχωρήσεις σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



«Η συζήτηση για πιθανή επανέναρξη μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων στο Ιράν έχει ενταθεί», δήλωσε δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. «Οι πιθανότητες να συμβεί πριν από τις εκλογές δεν είναι υψηλές, αλλά δεν το αποκλείουμε. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά», πρόσθεσε.



Νέα επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε την Τετάρτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η δεύτερη τηλεφωνική τους επικοινωνία μέσα σε λίγες ημέρες, έπειτα από πολλές εβδομάδες κατά τις οποίες είχαν περιορισμένες επαφές.



Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι Τραμπ και Νετανιάχου μίλησαν για «τη μνήμη και τον σεβασμό προς τα θύματα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».



Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά από σύσκεψη που είχε ο Νετανιάχου με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ με αντικείμενο το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Νετανιάχου είχε επίσης συνομιλήσει τη Δευτέρα με τον Μάρκο Ρούμπιο.



Πιθανή η άμεση εμπλοκή και του Ισραήλ Αν τελικά επαναρχίσουν οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, θεωρείται πιθανότερο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να δράσουν συντονισμένα, με άμεση συμμετοχή και του ισραηλινού στρατού.



Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η ιρανική ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση έντονης πίεσης και καχυποψίας, κάτι που, κατά την εκτίμησή τους, θα μπορούσε να την οδηγήσει σε προληπτικό πλήγμα. Όπως ανέφεραν, το Ιράν έχει ήδη δεχθεί δύο αιφνιδιαστικές επιθέσεις και δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπο με μία τρίτη.



Οι πιθανές επιπτώσεις και στις ισραηλινές εκλογές Μια επανέναρξη του πολέμου θα μπορούσε να επηρεάσει και την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ, καθώς θεωρείται πιθανό το Ιράν να απαντήσει εκτοξεύοντας εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της χώρας.



Μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση ή ακόμη και η διατήρηση της χώρας σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού θα μπορούσε να αλλάξει την προεκλογική ατζέντα στο Ισραήλ.



Σύμφωνα με το Axios, μια εξέλιξη τέτοιου τύπου θα μπορούσε να λειτουργήσει πολιτικά υπέρ του Νετανιάχου, περιορίζοντας παράλληλα τα περιθώρια των αντιπάλων του να του ασκήσουν πίεση στις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου.