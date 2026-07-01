Ασφαλή και αποτελεσματικά τα εγκεκριμένα εμβόλια mRNA, επιβεβαιώνει ανασκόπηση στο Lancet

H τεχνολογία τους δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την πρόληψη και τη θεραπεία πολλών ακόμη ασθενειών, σύμφωνα με τη μελέτη - Τι αναφέρεται για τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας