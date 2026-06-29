Η ιστορία ενός πολέμου που κρατά 78 χρόνια: Μπορεί η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου να βάλει επίσημα τέλος στην αιματοχυσία;

Από το 1948, χρονιά που το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του, παραμένει, τεχνικά, σε κατάσταση πολέμου με τον Λίβανο - Οι αποτυχημένες απόπειρες που έγιναν, η σημασία του συμφώνου που υπογράφηκε την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον και τα απόρρητα σημεία, που μπορεί να πυροδοτήσουν νέες εντάσεις