Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ
Περού

Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών

h Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι – έλαβε το 50,13% των ψήφων

Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών
Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) – έλαβε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.

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