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Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών
Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών
h Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι – έλαβε το 50,13% των ψήφων
Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) – έλαβε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) – έλαβε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.
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