«Σκάσε, ησύχασε, σε έχω»: Σχεδόν τυφλός 40χρονος κατηγορείται ότι δολοφόνησε δύο ιερόδουλες και βίασε άλλη μια στη Βρετανία

Ο Σάιμον Λέβι ο οποίος είναι μερικώς τυφλός φέρεται να στοχοποιούσε ευάλωτες γυναίκες, κυρίως ιερόδουλες, σε διάστημα οκτώ μηνών στο Λονδίνο το 2025





Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η







Two women allegedly killed by the same man five months apart were found in a similar position, a court has heard.



Simon Levy, 40, of Tottenham, north London, appeared via video-link at the Old Bailey. pic.twitter.com/lAb1ggk8P3 — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 26, 2025

Ιστορικό επιθέσεων από το 2018 Η εισαγγελική αρχή ανέφερε ότι ο Λέβι έχει διαπράξει συνολικά 13 σεξουαλικές επιθέσεις από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Μάιο του 2025.



Είχε ήδη καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2021 για σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 2018 και για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση τον Αύγουστο του ίδιου έτους.



Στις 5 Φεβρουαρίου 2026 καταδικάστηκε εκ νέου για ακόμη 11 σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου 2022 και Μαΐου 2025. Οι έξι από αυτές σημειώθηκαν μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2025, την ίδια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε και στα τρία φερόμενα θύματά του.



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A man accused of murdering two women in London and raping a third is a serial sex offender, the Old Bailey has heard.



Simon Levy, 40, from Tottenham, north London, already has 13 sexual assault convictions since July 2018.https://t.co/vhIwbWfi67 pic.twitter.com/OEcmK1t3SR — Shreyton (@Shreyton) June 29, 2026

Η πρώτη επιζήσασα πίστεψε ότι θα πεθάνει Η πρώτη υπόθεση αφορά μια 35χρονη σεξεργάτρια, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βιάστηκε τον Ιανουάριο του 2025.



Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση ενός μερικώς τυφλού 40χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία δύο γυναικών, τον βιασμό μιας άλλης και σωρεία σεξουαλικών αδικημάτων.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail , σε δικαστήριο του Λονδίνου ξεκίνησε η δίκη του 40χρονου Σάιμον Λέβι, ο οποίος είναι μερικώς τυφλός και φέρεται να στοχοποιούσε ευάλωτες γυναίκες, κυρίως ιερόδουλες, σε διάστημα οκτώ μηνών στο Λονδίνο το 2025.Ο εισαγγελέας Τομ Λίτλ υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων ότι πρόκειται για έναν «θηρευτικό κατά συρροή σεξουαλικό δράστη», ο οποίος έχει «μεγάλο αριθμό καταδικών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος γυναικών».Η εισαγγελική αρχή ανέφερε ότι ο Λέβι έχει διαπράξει συνολικά 13 σεξουαλικές επιθέσεις από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Μάιο του 2025.Είχε ήδη καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2021 για σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 2018 και για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση τον Αύγουστο του ίδιου έτους.Στις 5 Φεβρουαρίου 2026 καταδικάστηκε εκ νέου για ακόμη 11 σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου 2022 και Μαΐου 2025. Οι έξι από αυτές σημειώθηκαν μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2025, την ίδια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε και στα τρία φερόμενα θύματά του.«Οι καταδίκες αυτές αποκαλύπτουν τα πάντα για τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας.Η πρώτη υπόθεση αφορά μια 35χρονη σεξεργάτρια, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βιάστηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο Λέβι την έπνιξε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της, ενώ της προκάλεσε και κάταγμα στην κλείδα όταν έπεσε πάνω της.



Όπως είπε στους αστυνομικούς, πίστεψε ότι θα τη σκότωνε.



Κατά την κατάθεσή της ανέφερε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος της έκλεισε το στόμα και τη μύτη με τα χέρια του, ενώ ταυτόχρονα έβαλε το δάχτυλό του στον λαιμό της ώστε να μην μπορεί να φωνάξει, λέγοντάς της: «Σκάσε, ησύχασε, σε έχω».



Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι την εγκατέλειψε θεωρώντας πως ήταν νεκρή, ωστόσο η γυναίκα ανέκτησε αργότερα τις αισθήσεις της και επέζησε.



Οι δύο θάνατοι που οδήγησαν στη δίκη Δύο μήνες αργότερα, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Λέβι δολοφόνησε την 53χρονη Κάρμενζα Βαλένσια-Τρουχίγιο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στις 17 Μαρτίου 2025 σε κλιμακοστάσιο εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος κατοικιών στο Σάουθγουορκ, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.



Οι αρχές βρήκαν δίπλα στη σορό έναν μεταλλικό σωλήνα με αίμα του κατηγορουμένου, ενώ DNA του εντοπίστηκε επίσης στο σώμα της γυναίκας.



Η 53χρονη, χρήστρια ναρκωτικών ουσιών, έφερε τραυματισμούς στο πρόσωπο και συμπίεση στον λαιμό.



Ο Λέβι συνελήφθη την 1η Απριλίου, ωστόσο κατά την ανάκρισή του αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, επιλέγοντας τη στάση «κανένα σχόλιο».



Καθώς τότε η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, η αστυνομία τον άφησε ελεύθερο.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λίγους μήνες αργότερα, στις 24 Αυγούστου 2025, φέρεται να δολοφόνησε και δεύτερη γυναίκα, την 39χρονη Σέριλ Γουίλκινς.



Η σορός της βρέθηκε πίσω από τοίχο σε χώρο στάθμευσης στο Τότεναμ, κοντά στο σημείο όπου είχε καταγραφεί η πρώτη επίθεση βιασμού και σε μικρή απόσταση από την κατοικία του κατηγορουμένου.



Η γυναίκα εντοπίστηκε μπρούμυτα, φέροντας 83 τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα.



Η αιτία θανάτου χαρακτηρίστηκε επίσης ως «μη προσδιορισμένη», με την εισαγγελική αρχή να υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να οφείλεται σε ασφυξία από κάλυψη στόματος και μύτης, σε συμπίεση του λαιμού ή σε πίεση στο θώρακα.



Και στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βρέθηκε DNA του Λέβι στο σώμα της γυναίκας.



Η υπερασπιστική γραμμή Η συνήγορος υπεράσπισης Σιόμπαν Γκρέι υποστήριξε ότι η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής βασίζεται σε συμπτώσεις και όχι σε αποδείξεις.



Όπως είπε στο δικαστήριο, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι δύο γυναίκες δολοφονήθηκαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από χρήση ναρκωτικών.



Παράλληλα, τόνισε ότι οι προηγούμενες καταδίκες του πελάτη της αφορούν διαφορετικής φύσης αδικήματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδείξουν τις σημερινές κατηγορίες.



Ο Σάιμον Λέβι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι είχε συναινετικές σεξουαλικές επαφές και με τις δύο γυναίκες, ενώ δηλώνει αθώος για τις δύο δολοφονίες, τους δύο βιασμούς, την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και την κατηγορία της μη θανατηφόρας ασφυξίας.