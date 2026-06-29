Ο Μακρόν ξανά με γυαλιά... Top Gun: «Αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι»
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Γυαλιά ηλίου

Ο Μακρόν ξανά με γυαλιά... Top Gun: «Αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι»

Υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ

Ο Μακρόν ξανά με γυαλιά... Top Gun: «Αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του μονάρχη στη Γαλλία από την ανάληψη του θρόνου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ οι δύο πλευρές αναμενόταν να υπογράψουν σειρά συμφωνιών συνεργασίας. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονταν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά ηλίου τύπου aviator. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αντιμετωπίζει εκ νέου ένα πρόβλημα στο μάτι, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.

Ο Μακρόν διατήρησε τα γυαλιά του τόσο κατά την τελετή υπογραφής των συμφωνιών στο Μέγαρο των Ηλυσίων όσο και στη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ που πραγματοποιήθηκε αργότερα σε ξενοδοχείο του Παρισιού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά ηλίου προκαλεί συζητήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, είχε εμφανιστεί επίσης με γυαλιά aviator, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης