Ο Μακρόν ξανά με γυαλιά... Top Gun: «Αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι»
Ο Μακρόν ξανά με γυαλιά... Top Gun: «Αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι»
Υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του μονάρχη στη Γαλλία από την ανάληψη του θρόνου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ οι δύο πλευρές αναμενόταν να υπογράψουν σειρά συμφωνιών συνεργασίας. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονταν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.
Αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά ηλίου τύπου aviator. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αντιμετωπίζει εκ νέου ένα πρόβλημα στο μάτι, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά ηλίου προκαλεί συζητήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, είχε εμφανιστεί επίσης με γυαλιά aviator, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ οι δύο πλευρές αναμενόταν να υπογράψουν σειρά συμφωνιών συνεργασίας. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονταν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.
Αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά ηλίου τύπου aviator. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αντιμετωπίζει εκ νέου ένα πρόβλημα στο μάτι, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.
Ο Μακρόν διατήρησε τα γυαλιά του τόσο κατά την τελετή υπογραφής των συμφωνιών στο Μέγαρο των Ηλυσίων όσο και στη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ που πραγματοποιήθηκε αργότερα σε ξενοδοχείο του Παρισιού.
Emmanuel Macron accueille le sultan d’Oman à l'Elysée avec sa paire de lunettes de soleil #BFM2 pic.twitter.com/2HFm8b05Oz— BFM (@BFMTV) June 29, 2026
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά ηλίου προκαλεί συζητήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, είχε εμφανιστεί επίσης με γυαλιά aviator, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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