Βουλγάρικο αεροσκάφος σάρωσε τα Ελληνικά ραδιοβοηθήματα
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγάρικο αεροσκάφος σάρωσε τα Ελληνικά ραδιοβοηθήματα

Ένα βουλγαρικό αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 2000 εμφανίστηκε στους ουρανούς της Αττικής, κάνοντας επανειλημμένους γύρους πάνω από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» για περισσότερο από μία ώρα.

Βουλγάρικο αεροσκάφος σάρωσε τα Ελληνικά ραδιοβοηθήματα

Η ασυνήθιστη παρουσία του αναστάτωσε το πυκνό πρόγραμμα πτήσεων: αρκετά αεροπλάνα εκτράπηκαν προσωρινά από τις διαδρομές τους, αναγκαζόμενα να αναμείνουν σε αέρα ή να αλλάξουν προσέγγιση. Η εξήγηση δεν ήταν στρατιωτική ούτε έκτακτη — ήταν, αντιθέτως, μια από αυτές τις διαδικασίες που συμβαίνουν ακριβώς επειδή πρέπει να γίνουν και κανείς δεν τις παρατηρεί παρά μόνο όταν κάτι πάει στραβά.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Thema Insights

Η φυσική αλήθεια για το νερό που πίνουμε

Η φυσική αλήθεια για το νερό που πίνουμε

Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης