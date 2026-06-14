Βουλγάρικο αεροσκάφος σάρωσε τα Ελληνικά ραδιοβοηθήματα

Η ασυνήθιστη παρουσία του αναστάτωσε το πυκνό πρόγραμμα πτήσεων: αρκετά αεροπλάνα εκτράπηκαν προσωρινά από τις διαδρομές τους, αναγκαζόμενα να αναμείνουν σε αέρα ή να αλλάξουν προσέγγιση. Η εξήγηση δεν ήταν στρατιωτική ούτε έκτακτη — ήταν, αντιθέτως, μια από αυτές τις διαδικασίες που συμβαίνουν ακριβώς επειδή πρέπει να γίνουν και κανείς δεν τις παρατηρεί παρά μόνο όταν κάτι πάει στραβά.



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