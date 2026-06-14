Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Βουλγάρικο αεροσκάφος σάρωσε τα Ελληνικά ραδιοβοηθήματα
Βουλγάρικο αεροσκάφος σάρωσε τα Ελληνικά ραδιοβοηθήματα
Ένα βουλγαρικό αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 2000 εμφανίστηκε στους ουρανούς της Αττικής, κάνοντας επανειλημμένους γύρους πάνω από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» για περισσότερο από μία ώρα.
Η ασυνήθιστη παρουσία του αναστάτωσε το πυκνό πρόγραμμα πτήσεων: αρκετά αεροπλάνα εκτράπηκαν προσωρινά από τις διαδρομές τους, αναγκαζόμενα να αναμείνουν σε αέρα ή να αλλάξουν προσέγγιση. Η εξήγηση δεν ήταν στρατιωτική ούτε έκτακτη — ήταν, αντιθέτως, μια από αυτές τις διαδικασίες που συμβαίνουν ακριβώς επειδή πρέπει να γίνουν και κανείς δεν τις παρατηρεί παρά μόνο όταν κάτι πάει στραβά.
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