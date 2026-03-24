Πυρετός διαβουλεύσεων για τη Μέση Ανατολή: Στη Γαλλία την Παρασκευή ο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της G7

Η επίσκεψη αυτή - η πρώτη Αμερικανού αξιωματούχου στο εξωτερικό μετά την έναρξη του πολέμου - πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από τις χώρες της G7 στη Γαλλία την Παρασκευή για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Αυτή θα είναι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.



Ο Ρούμπιο θα αναφερθεί ειδικότερα στην «κατάσταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ σε σχετική ενημέρωση που παρείχε την Τρίτη.



Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που αρνείται η Τεχεράνη, και ότι ανέστειλε για πέντε ημέρες την απειλή του να καταστρέψει το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.