Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Αυστρία: Η κυβέρνηση μειώνει τον φόρο στη βενζίνη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν
Η Αυστρία θα μειώσει προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά πέντε λεπτά το λίτρο και θα περιορίσει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός.
«Μειώνουμε τον φόρο στο πετρέλαιο και εισάγουμε μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα μειώσουν την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο», ανέφερε σε δήλωσή του ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ.
H βενζίνη σήμερα στην Αυστρία ανερχόταν κατά μέσο όρο σε €1.71/λίτρο, ενώ το πετρέλαιο άγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
