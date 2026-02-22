Μυστική συμφωνία Ιράν-Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων από την Τεχεράνη, γράφουν οι Financial Times

Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Το Ιράν σύναψε μια μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων, εκτοξευόμενων από τον ώμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.
Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλους M336 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Η εφημερίδα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.
Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.
