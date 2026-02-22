Μυστική συμφωνία Ιράν-Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων από την Τεχεράνη, γράφουν οι Financial Times

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλους M336 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια