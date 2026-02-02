Ο Τραμπ είχε μιλήσει με πράκτορες του FBI που ερεύνησαν στη Τζόρτζια την πιθανότητα νοθείας το 2020

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την περασμένη εβδομάδα με πράκτορες του FBI, μία ημέρα αφότου ερεύνησαν εκλογικό γραφείο στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια, αναφέρουν οι New York Times επικαλούμενες τρία άτομα που έχουν γνώση της συζήτησης.Η ομοσπονδιακή αστυνομία ερεύνησε το κτίριο, έξω από την Ατλάντα,ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα μαζικής νοθείας. Οι ισχυρισμοί περί εκλογικής απάτης στις προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια, πολιτειακούς αξιωματούχους, ακόμη και από μέλη της ίδιας της πρώτης κυβέρνησης του Τραμπ.Η διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών (DNI)συναντήθηκε με ορισμένους από τους πράκτορες του FBI στην Ατλάντα μία ημέρα μετά την έρευνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνό της για να καλέσει τον Τραμπ, υποστηρίζει η εφημερίδα.Ο Αμερικανός πρόεδρος, τους έκανε ερωτήσεις, τους επαίνεσε και τους ευχαρίστησε για το έργο τους στην έρευνα αυτήν.Οι επικριτές του Τραμπ καταγγέλλουν ως πολιτικά υποκινούμενη την έρευνα στην Τζόρτζια. Επισημαίνουν επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απαιτείται να είναι ανεξάρτητο, επειδή είναι αρμόδιο για την ακομμάτιστη απονομή Δικαιοσύνης.Η επιδρομή αυτή ήταν άλλη μία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει το υπουργείο Δικαιοσύνηςή να παρέμβει σε υποθέσεις στις οποίες πιστεύει ότι τον αντιμετώπισαν με μεροληψία.«Η Γκάμπαρντ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εργάζονται από κοινού για να εφαρμόσουν τις προτεραιότητες του προέδρου όσον αφορά το αδιάβλητο των εκλογών και η δουλειά τους εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον ίδιο και τη χώρα καλά» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ.Το FBI απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.