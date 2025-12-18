Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Μελάνια Τραμπ: Το εντυπωσιακό τρέιλερ της ταινίας Melania για τις 20 ημέρες πριν την επιστροφή των Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Μελάνια Τραμπ: Το εντυπωσιακό τρέιλερ της ταινίας Melania για τις 20 ημέρες πριν την επιστροφή των Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Οι συναντήσεις στο Μαρ α Λάγκο, τα τηλεφωνήματα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η σχέση με τον Μπάρον και η ορκωμοσία
Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες, Τρίτη, το τρέιλερ της ταινίας «Melania που ρίχνει φως στην ιδιωτική ζωή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ πριν την επιστροφή των Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Η διάρκειας 104 λεπτών ταινία θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου και καταγράφει τις δραματικές 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.
Η Amazon έδωσε 40 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία - το μεγαλύτερο ποσό για ντοκιμαντέρ στην ιστορία - αφού νίκησε τους ανταγωνιστές της (Disney, Netflix και Paramount) σε έναν σφοδρό πόλεμο προσφορών.
Το τρέιλερ ξεκινά με μια εντυπωσιακή σκηνή, καθώς η Μελάνια Τραμπ ετοιμάζεται να μπει στην ροτόντα του Καπιτωλίου φορώντας το εμβληματικό σύνολο για την ορκωμοσία Τραμπ.
«Πάμε πάλι», λέει, χαρίζοντας ένα νόημα χαμόγελο στην κάμερα κάτω από το καπέλο της με το φαρδύ γείσο.
Το τρέιλερ δείχνει τη Μελάνια να ανεβαίνει τις σκάλες προς το ιδιωτικό της τζετ με τα ψηλά τακούνια της, να οργανώνει επαγγελματικές συναντήσεις στο Μαρ α Λάγκο και στο Μανχάταν, και να εντυπωσιάζει με το φόρεμα που επέλεξε για την ορκωμοσία.
Οι κάμερες καταγράφουν, επίσης, τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τον γιο της Μπάρον και τον πατέρα της, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που περιβάλλουν την Πρώτη Οικογένεια.
«Είναι ασφαλές;», ρωτά σε κάποιο σημείο η Μελάνια Τραμπ τους σωματοφύλακές της σε μια έντονη σκηνή ενώ σε μια άλλη σεκάνς η Πρώτη Κυρία διακόπτει τον σύζυγό της ενώ αυτός κάνει πρόβα για μια ομιλία.
«Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει ο Τραμπ, πριν η σύζυγός του παρεμβληθεί για να προσθέσει: «Ειρηνοποιός και ενωτικός».
Στην ταινία καταγράφηκαν και ιδιωτικές συνομιλίες του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ με τη Μελάνια να τηλεφωνεί από το ρετιρέ του Trump Tower στο Μανχάταν και να λέει «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια». «Το είδες;» απαντά ο Τραμπ με την Πρώτη Κυρία να του απαντά αδιάφορα: «Όχι. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».
Η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε αμέσως μετά τη νίκη του Τραμπ με τη Μελάνια Τραμπ να επιδιώκει το αποτέλεσμα να μην μοιάζει με ένα συνηθισμένο ντοκιμαντέρ, αλλά με μια «υψηλού επιπέδου ταινία».
«Οι 20 ημέρες της ζωής μου, πριν από την ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ, αποτελούν μια σπάνια και καθοριστική στιγμή — μια στιγμή που απαιτεί σχολαστική προσοχή, ακεραιότητα και αδιαπραγμάτευτη δεξιοτεχνία. Είμαι περήφανη που μοιράζομαι αυτή τη πολύ συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου — 20 ημέρες έντονης μετάβασης και σχεδιασμού — με τους κινηματογραφόφιλους και τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο» δήλωσε η Μελάνια Τραμπ
Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τη Μελάνια να αποκαλύπτει γιατί ήθελε να κάνει την ταινία:
«Όλοι θέλουν να μάθουν. Ορίστε, λοιπόν»
