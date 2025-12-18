Μελάνια Τραμπ: Το εντυπωσιακό τρέιλερ της ταινίας Melania για τις 20 ημέρες πριν την επιστροφή των Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Οι συναντήσεις στο Μαρ α Λάγκο, τα τηλεφωνήματα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η σχέση με τον Μπάρον και η ορκωμοσία





Η διάρκειας 104 λεπτών ταινία θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου και καταγράφει τις δραματικές 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του







Το τρέιλερ ξεκινά με μια εντυπωσιακή σκηνή, καθώς η



«Πάμε πάλι», λέει, χαρίζοντας ένα νόημα χαμόγελο στην κάμερα κάτω από το καπέλο της με το φαρδύ γείσο.







Το τρέιλερ δείχνει τη Μελάνια να ανεβαίνει τις σκάλες προς το ιδιωτικό της τζετ με τα ψηλά τακούνια της, να οργανώνει επαγγελματικές συναντήσεις στο Μαρ α Λάγκο και στο Μανχάταν, και να εντυπωσιάζει με το φόρεμα που επέλεξε για την ορκωμοσία.



«Είναι ασφαλές;», ρωτά σε κάποιο σημείο η Μελάνια Τραμπ τους σωματοφύλακές της σε μια έντονη σκηνή ενώ σε μια άλλη σεκάνς η Πρώτη Κυρία διακόπτει τον σύζυγό της ενώ αυτός κάνει πρόβα για μια ομιλία.



«Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει ο Τραμπ, πριν η σύζυγός του παρεμβληθεί για να προσθέσει: «Ειρηνοποιός και ενωτικός».



Στην ταινία καταγράφηκαν και ιδιωτικές συνομιλίες του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ με τη Μελάνια να τηλεφωνεί από το ρετιρέ του Trump Tower στο Μανχάταν και να λέει «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια». «Το είδες;» απαντά ο Τραμπ με την Πρώτη Κυρία να του απαντά αδιάφορα: «Όχι. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».



Η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε αμέσως μετά τη νίκη του Τραμπ με τη Μελάνια Τραμπ να επιδιώκει το αποτέλεσμα να μην μοιάζει με ένα συνηθισμένο ντοκιμαντέρ, αλλά με μια «υψηλού επιπέδου ταινία».



«Οι 20 ημέρες της ζωής μου, πριν από την ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ, αποτελούν μια σπάνια και καθοριστική στιγμή — μια στιγμή που απαιτεί σχολαστική προσοχή, ακεραιότητα και αδιαπραγμάτευτη δεξιοτεχνία. Είμαι περήφανη που μοιράζομαι αυτή τη πολύ συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου — 20 ημέρες έντονης μετάβασης και σχεδιασμού — με τους κινηματογραφόφιλους και τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο» δήλωσε η Μελάνια Τραμπ



Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τη Μελάνια να αποκαλύπτει γιατί ήθελε να κάνει την ταινία:

«Όλοι θέλουν να μάθουν. Ορίστε, λοιπόν»