Η σύζυγος πήρε το μυστικό στον τάφο της: Πατέρας «έφυγε από το σπίτι για τσιγάρα», δεν γύρισε ποτέ και βρέθηκε θαμμένος στο υπόγειο 55 χρόνια μετά

Ένα οικογενειακό μυστικό δεκαετιών, η σιωπή της μητέρας και η ανατριχιαστική ανακάλυψη που έδωσε απαντήσεις, χωρίς να κλείσει όλα τα ερωτήματα

Ντόροθι «Ντότι» Κάρολ πέθαινε το 1998, ο δεύτερος μικρότερος γιος της, ο Μάικ, προσπάθησε για τελευταία φορά να μάθει τι είχε συμβεί στον πατέρα του. Για δεκαετίες, η μητέρα τους επαναλάμβανε την ίδια ιστορία: ο Τζορτζ Κάρολ, βετεράνος του Πολέμου της Κορέας, είχε φύγει μια μέρα από το σπίτι για να αγοράσει Στα τέσσερα παιδιά της έλεγε απλώς να μην τον σκέφτονται και ότι «δεν ήταν καλός άνθρωπος».



Με τα χρόνια, όμως, οι δύο γιοι και οι δύο κόρες άρχισαν να αμφισβητούν αυτή τη θολή αφήγηση. Λίγο πριν πεθάνει η μητέρα τους, ο Μάικ τη ρώτησε αν μπορούσε επιτέλους να τους πει την αλήθεια. Εκείνη, όπως περιγράφει ο ίδιος στο νέο Secrets We Bury του ID/HBO Max, γύρισε το κεφάλι, του έκλεισε το μάτι και δεν είπε τίποτα. Πέθανε παίρνοντας μαζί της ό,τι ήξερε.



Μερικούς μήνες αργότερα, ενώ ο Μάικ ακόμη πενθούσε, κλήθηκε νύχτα στη δουλειά του ως θεραπευτής. Εκεί, ένας ασθενής του συστήθηκε ως θείος του. Η οικογένεια του Τζορτζ Κάρολ, όπως αποδείχθηκε, είχε πάντα τις δικές της υποψίες για την εξαφάνιση. Ο θείος του είπε πως ο πατέρας του δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τέσσερα παιδιά και πως, την εποχή της εξαφάνισης, γίνονταν εργασίες στο σπίτι. Η υποψία ήταν σοκαριστική: πίστευαν ότι ο Τζορτζ είχε δολοφονηθεί και θαφτεί κάτω από το ίδιο του το σπίτι.



Μάικ. Την ίδια στιγμή, και τα αδέλφια του ζητούσαν απαντήσεις, με την μεγαλύτερη αδελφή, τη Ζαν Κένεντι, να πιέζει περισσότερο. Σύντομα ανακάλυψαν ότι δεν είχε κατατεθεί ποτέ δήλωση εξαφάνισης, ούτε είχε εισπραχθεί ο τελευταίος μισθός του πατέρα τους. Τα κομμάτια άρχισαν να δείχνουν ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.



Όπως γράφει ο μέντιουμ. Εκείνος ήταν δύσπιστος, ειδικά όταν η πρώτη ώρα κύλησε με άσχετες οικογενειακές αναφορές. Όταν όμως επέμεινε να μάθει μόνο για τον πατέρα του, η απάντηση τον πάγωσε. Η λέξη που άκουσε ήταν βρισκόταν θαμμένος στο υπόγειο του σπιτιού, δείχνοντας μάλιστα συγκεκριμένο σημείο και περιγράφοντας έναν στόχο εξάσκησης με όπλο στον τοίχο -κάτι που ο Μάικ θυμόταν από την παιδική του ηλικία.



Ο Μάικ είχε ήδη αγοράσει το σπίτι από τη μητέρα του όσο ζούσε. Ξεκίνησε να ξηλώνει το υπόγειο κομμάτι-κομμάτι. Οι περισσότεροι συγγενείς, πλην της Ζαν, πίστευαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Οι δύο γιοι του, όμως, τον βοήθησαν. Έφεραν ακόμη και εταιρεία γεωραντάρ, η οποία εντόπισε μια τετράγωνη ανωμαλία κάτω από το δάπεδο. Το πρώτο σκάψιμο δεν έβγαλε τίποτα.



Κλείσιμο εντόπισαν έναν τοίχο και πίσω του έναν κρυφό χώρο. Το βράδυ πριν το Halloween του 2018 βρήκαν ρούχα και ανθρώπινα οστά. Την επόμενη ημέρα ειδοποίησαν την αστυνομία. Τα λείψανα του Τζορτζ Κάρολ είχαν βρεθεί, 55 χρόνια μετά.



Η υπόθεση τράβηξε το ενδιαφέρον της σκηνοθέτριας Τρις Γκιλέσπι, η οποία έμαθε την ιστορία από τα τοπικά μέσα. Ζώντας στη Νέα Υόρκη, συνάντησε τον Μάικ λίγες ημέρες αργότερα. Όπως περιγράφει, πέρασαν ώρες μιλώντας και στο τέλος εκείνος την οδήγησε στο σπίτι και στο υπόγειο με τη μεγάλη τρύπα στο πάτωμα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα πολυετές κινηματογραφικό πρότζεκτ, με την οικογένεια να της ανοίγεται πλήρως.



Καθώς η έρευνα προχωρούσε, νέα μυστικά ήρθαν στο φως. Η Ντότι είχε ξαναπαντρευτεί μετά την εξαφάνιση του συζύγου της, με τον Ρίτσαρντ Ντάρες, ο οποίος ζούσε ήδη στο σπίτι την περίοδο που χάθηκε ο Τζορτζ και βοηθούσε στις εργασίες. Οι αδελφοί Κάρολ ανακάλυψαν σκοτεινές πτυχές της συμπεριφοράς του Ντάρες και στοιχεία για τη μεταχείρισή τους ως παιδιά. Ωστόσο, τόσο η μητέρα τους όσο και ο δεύτερος σύζυγός της είχαν πλέον πεθάνει, αφήνοντας κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα.



Η οικογένεια βρήκε τελικά μια μορφή λύτρωσης, μαθαίνοντας ότι ο πατέρας τους δεν τους εγκατέλειψε ποτέ και ότι, με έναν τραγικό τρόπο, ήταν μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Η Ζαν κράτησε τις στάχτες του, λέγοντας πως τον νιώθει πια διαρκώς κοντά της. Ο αδελφός τους Στιβ κράτησε τα παπούτσια που βρέθηκαν θαμμένα μαζί του, το μοναδικό αντικείμενο που είχε ποτέ από τον πατέρα του.



Παρά τη λύτρωση, παραμένει το βασικό ερώτημα: ποιος τον σκότωσε και γιατί η μητέρα τους επέλεξε τη σιωπή μέχρι τέλους. Όπως λέει ο Στιβ στο ντοκιμαντέρ, ίσως η αλήθεια να κατέστρεφε την εικόνα που είχαν για εκείνη. Και αυτό, ίσως, δεν άντεχε να το κάνει.