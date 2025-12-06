Τηλεφώνημα από τον Ρονάλντο δέχθηκε ο Τραμπ: Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος
Τηλεφώνημα από τον Ρονάλντο δέχθηκε ο Τραμπ: Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την συμπάθειά του προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου λέγοντας ότι είναι «ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος»

Τηλεφώνημα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την συμπάθειά του προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου λέγοντας ότι είναι «ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος».

Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, κατέληξε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, μόλις μου τηλεφώνησε για να με ευχαριστήσει για την ξενάγηση που του έκανα αυτή την εβδομάδα στο Λευκό Οίκο και στο Οβάλ Γραφείο. Είναι ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν!!!

ronaldo-trump


Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην Ουάσινγκτον και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Οβάλ Γραφείο. Ο Πορτογάλος σταρ συμμετείχε στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.
