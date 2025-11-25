ΗΠΑ: Ο Πιτ Χέγκσεθ μεταβαίνει αύριο στη Δομινικανή Δημοκρατία που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, επισκέφθηκε σήμερα το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, ένα μικρό αγγλόφωνο αρχιπέλαγος ούτε δέκα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Βενεζουέλας