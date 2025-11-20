Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου με 267 επιβάτες που προσάραξε σε βράχια στη Νότια Κορέα - Μιλούσε στο τηλέφωνο
Ο καπετάνιος αρχικά κατηγόρησε μια δυσλειτουργία του τιμονιού, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνό του και έχασε το σημείο, στο οποίο έπρεπε να αλλάξει πορεία - Τραυματίστηκαν ελαφρά 27 άτομα από την πρόσκρουση
Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου «Queen Jenuvia 2» που προσάραξε το βράδυ της Τετάρτης (19/11) σε βράχια στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της Νότιας Κορέας, καθώς όπως διαπιστώθηκε μιλούσε στο τηλέφωνο την ώρα του ατυχήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, και οι 267 επιβάτες (246 άτομα και 21 μέλη του πληρώματος) διασώθηκαν από την ακτοφυλακής, ενώ 27 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από την πρόσκρουση κοντά στο ακατοίκητο νησί Jogdo, στα ανοικτά της ακτής του νησιού Jangsan στην κομητεία Sinan.
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ο καπετάνιος αρχικά κατηγόρησε μια δυσλειτουργία του τιμονιού, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνό του και έχασε το σημείο, στο οποίο έπρεπε να αλλάξει πορεία.
Το πλοίο έχει πλέον αγκυροβολήσει σε ένα κοντινό λιμάνι. Οι αρχές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να ερευνούν την ακριβή αιτία του ατυχήματος.
Το πλοίο 26.000 τόνων ταξίδευε προς το λιμάνι της πόλης Mokpo μετά την αναχώρησή του από το νησί Jeju, σύμφωνα με τις αρχές.
Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο Sewol το 2014, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 300 άτομα, κυρίως μαθητές που ταξίδευαν για σχολική εκδρομή.
Εκτός από τον καπετάνιο του πλοίου, η ακτοφυλακή συνέλαβε και τον υποπλοίαρχο του «Queen Jenuvia 2».
All 267 people on board a South Korean passenger ferry that ran aground off the southwestern tip of the Korean peninsula have been rescued, in an incident that revived memories of the major ferry disaster in 2014 in which 300 people died https://t.co/PDRHuJrJd0 pic.twitter.com/tj1lytSeCK— Reuters (@Reuters) November 20, 2025
Ορισμένοι επιβάτες περιέγραψαν το ατύχημα στα social media. «Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και στη συνέχεια το πλοίο έγειρε. Μια ανακοίνωση ζήτησε από όλους να φορέσουν σωσίβια, οπότε τα φοράμε και περιμένουμε στο πάνω κατάστρωμα», ανέφερε ένας επιβάτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας.
All 267 people were rescued on Wednesday from a passenger ferry that ran aground in waters off western South Korea, according to the coast guard https://t.co/FYSnWQiqk2 pic.twitter.com/Y4t9PM6Ige— China Xinhua News (@XHNews) November 20, 2025
