Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου με 267 επιβάτες που προσάραξε σε βράχια στη Νότια Κορέα - Μιλούσε στο τηλέφωνο

Ο καπετάνιος αρχικά κατηγόρησε μια δυσλειτουργία του τιμονιού, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνό του και έχασε το σημείο, στο οποίο έπρεπε να αλλάξει πορεία - Τραυματίστηκαν ελαφρά 27 άτομα από την πρόσκρουση