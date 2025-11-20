Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου με 267 επιβάτες που προσάραξε σε βράχια στη Νότια Κορέα - Μιλούσε στο τηλέφωνο
Ο καπετάνιος αρχικά κατηγόρησε μια δυσλειτουργία του τιμονιού, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνό του και έχασε το σημείο, στο οποίο έπρεπε να αλλάξει πορεία - Τραυματίστηκαν ελαφρά 27 άτομα από την πρόσκρουση

Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου «Queen Jenuvia 2» που προσάραξε το βράδυ της Τετάρτης (19/11) σε βράχια στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της Νότιας Κορέας, καθώς όπως διαπιστώθηκε μιλούσε στο τηλέφωνο την ώρα του ατυχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, και οι 267 επιβάτες (246 άτομα και 21 μέλη του πληρώματος) διασώθηκαν από την ακτοφυλακής, ενώ 27 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από την πρόσκρουση κοντά στο ακατοίκητο νησί Jogdo, στα ανοικτά της ακτής του νησιού Jangsan στην κομητεία Sinan.

Εκτός από τον καπετάνιο του πλοίου, η ακτοφυλακή συνέλαβε και τον υποπλοίαρχο του «Queen Jenuvia 2».

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ο καπετάνιος αρχικά κατηγόρησε μια δυσλειτουργία του τιμονιού, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνό του και έχασε το σημείο, στο οποίο έπρεπε να αλλάξει πορεία. 

Το πλοίο έχει πλέον αγκυροβολήσει σε ένα κοντινό λιμάνι. Οι αρχές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να ερευνούν την ακριβή αιτία του ατυχήματος.

Ορισμένοι επιβάτες περιέγραψαν το ατύχημα στα social media. «Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και στη συνέχεια το πλοίο έγειρε. Μια ανακοίνωση ζήτησε από όλους να φορέσουν σωσίβια, οπότε τα φοράμε και περιμένουμε στο πάνω κατάστρωμα», ανέφερε ένας επιβάτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας.

Το πλοίο 26.000 τόνων ταξίδευε προς το λιμάνι της πόλης Mokpo μετά την αναχώρησή του από το νησί Jeju, σύμφωνα με τις αρχές.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο Sewol το 2014, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 300 άτομα, κυρίως μαθητές που ταξίδευαν για σχολική εκδρομή.

