Ένοχος για τριπλή ανθρωποκτονία Πακιστανός που σκότωσε ηλικιωμένα αδέλφια στην Ισπανία γιατί του χρωστούσαν
Η εισαγγελία έχει ζητήσει να του επιβληθεί κάθειρξη 36 ετών - Μέσα στη φυλακή διέπραξε και τέταρτο φόνο
Ένας 40χρονος Πακιστανός κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη από δικαστήριο στην Ισπανία για τον φόνο δύο ηλικιωμένων γυναικών και του ανάπηρου αδελφού τους, οι οποίοι είχαν δανειστεί από αυτόν σημαντικά χρηματικά ποσά αφού έπεσαν θύματα «ερωτικής απάτης» στο Διαδίκτυο.
Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ντιλαουάρ Χουσάιν έπειτα από δίκη που κράτησε μία εβδομάδα. Η ποινή του θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες. Η εισαγγελία, πάντως, έχει ζητήσει να του επιβληθεί κάθειρξη 36 ετών.
Τα θύματα ήταν η Αμέλια, 67 ετών, η Άντζελες, 74 ετών, και ο Χοσέ Γκουτιέρες Αγιούσο, 77 ετών.
Ο Χουσάιν ομολόγησε ότι σκότωσε τις δύο αδελφές και τον ανάπηρο αδελφό τους στη Μοράτα δε Ταχούνια, κοντά στη Μαδρίτη, τον Δεκέμβριο του 2023.
Παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία έναν μήνα αργότερα, όταν ανακαλύφθηκαν τα πτώματα.
Τα θύματα ήταν εν μέρει απανθρακωμένα και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είχαν ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου με σιδηρολοστό.
Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκείνη την εποχή ότι η τριπλή ανθρωποκτονία συνδεόταν με μια ερωτική απάτη που οδήγησε τις δύο αδελφές να ζητήσουν δανεικά από τον Χουσάειν.
Γείτονες των θυμάτων αποκάλυψαν ότι οι δύο γυναίκες διατηρούσαν διαδικτυακή σχέση εξ αποστάσεως με δύο πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ο ένας μάλιστα χρησιμοποιούσε τη φωτογραφία του... Γουέσλι Κλαρκ, πρώην ανώτατου στρατιωτικού διοικητή του ΝΑΤΟ.
Ο ένας από τους απατεώνες τις έκανε να πιστέψουν ότι ο άλλος πέθανε και χρειαζόταν χρήματα για να κινήσει τις διαδικασίες ώστε εκείνες να κληρονομήσουν την περιουσία του, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Οι γυναίκες άρχισαν να χρεώνονται, αρχικά παίρνοντας χρήματα από τους γείτονες. Ο Χουσάιν, που ήταν ενοικιαστής τους, τους δάνεισε τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Στις αρχές του 2023 η μία από τις αδελφές δέχτηκε μια πρώτη επίθεση, επειδή αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το ποσό. Τότε, ο Χουσάιν την χτύπησε στο κεφάλι με βαριοπούλα. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών αλλά αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς μέχρι τότε είχε λευκό ποινικό μητρώο.
Τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ήταν ήδη κρατούμενος σε φυλακή της Μαδρίτης για την τριπλή ανθρωποκτονία, κατηγορήθηκε για έναν τέταρτο φόνο, του Βούλγαρου συγκρατούμενού του. Θα δικαστεί για αυτήν την υπόθεση ξεχωριστά.
Los jurados han dado a conocer este jueves su veredicto sobre Dilawar Hussain F.C, acusado de matar a los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe el 17 de diciembre de 2023, saltándose una orden de alejamiento en vigor.— Telemadrid (@telemadrid) October 30, 2025
https://t.co/ZKrGhc4rCq pic.twitter.com/Cw8eS8xGyf
