Εννιά νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Εννιά νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία

Oυκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας

Εννιά νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους πέντε, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας.

Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.



Ο Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.








Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»

Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης