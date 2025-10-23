Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Εννιά νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία
Oυκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας
Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους πέντε, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας.
Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.
Ο Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.
Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.
Chelyabinsk, Russia, is under drone attack. 1700km from the frontline. pic.twitter.com/KM6pd0hzOT— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 22, 2025
🔥 An explosion occurred at a factory in the city of Kopeysk, Chelyabinsk Region, after UAV attack. pic.twitter.com/uJOSQn6gdV— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 22, 2025
