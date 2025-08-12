Ισραήλ: Έκθεση για τους ομήρους αναφέρεται σε σκληρά σεξουαλικά και ψυχικά βασανιστήρια από τη Χαμάς
Ισραήλ: Έκθεση για τους ομήρους αναφέρεται σε σκληρά σεξουαλικά και ψυχικά βασανιστήρια από τη Χαμάς
Η έκθεση συντάχθηκε από το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, έπειτα από εξετάσεις που έγιναν σε 12 ομήρους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν - Τα στοιχεία αυτά θα σταλούν στον Ερυθρό Σταυρό
Με σκληρές διατυπώσεις περιγράφει το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, σε λεπτομερή έκθεση που θα αποσταλεί στον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τα όσα βίωσαν οι 12 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με την έκθεση, τα θύματα υπέστησαν συνεχιζόμενη σεξουαλική παρενόχληση και σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες, που είχαν σαν συνέπεια η ζωή τους να αλλάξει ριζικά.
Το περιεχόμενο της έκθεσης σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα ακραίων μορφών κακοποίησης, ιατρικής εγκατάλειψης και κράτησης σε απάνθρωπες συνθήκες, οι οποίες συνιστούν βασανιστήρια και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι διαπιστώσεις βασίζονται τόσο στις μαρτυρίες των απελευθερωμένων ομήρων όσο και σε ιατρικά στοιχεία που καταγράφηκαν μετά την επιστροφή τους.
Το ισραηλινό υπουργείο επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η παροχή τροφής, νερού και ιατρικής φροντίδας σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι συνθήκες στις οποίες κρατούνται οι υπόλοιποι όμηροι ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την επιβίωσή τους.
Στην ανάλυση που περιλαμβάνει η έκθεση, σημειώνεται ότι η κατάσταση της υγείας των ομήρων που παραμένουν αιχμάλωτοι χαρακτηρίζεται από το υπουργείο ως «άμεσος κίνδυνος», ενώ κάθε επιπλέον ημέρα κράτησης αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο μη αναστρέψιμων βλαβών στη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Τέλος, το ισραηλινό υπουργείο Υγείας τονίζει πως η διεθνής κοινότητα οφείλει να ασκήσει άμεση πίεση για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και την τήρηση των ανθρωπιστικών κανόνων, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω ανεπανόρθωτες βλάβες στους ομήρους.
