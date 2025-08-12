Ισραήλ: Έκθεση για τους ομήρους αναφέρεται σε σκληρά σεξουαλικά και ψυχικά βασανιστήρια από τη Χαμάς

Η έκθεση συντάχθηκε από το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, έπειτα από εξετάσεις που έγιναν σε 12 ομήρους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν - Τα στοιχεία αυτά θα σταλούν στον Ερυθρό Σταυρό