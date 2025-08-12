Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει ειδική ομάδα κρούσης για άμεση επέμβαση σε «εσωτερικές ταραχές»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, η συγκεκριμένη ομάδα θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για να δημιουργήσει μια «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές», η οποία θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και θα έχει ως αποστολή να αναπτύσσεται γρήγορα σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή ταραχές, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου.

Χθες, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε την ομοσπονδιακή ανάληψη της διοίκησης της αστυνομίας της Ουάσινγκτον και την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς με εξουσίες συλλήψεων, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου - όπως είπε - να αντιμετωπιστεί η έντονη εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Το Σαββατοκύριακο, είχε ήδη στείλει ενισχύσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους και ζήτησε να δικάζονται ως ενήλικοι έφηβοι από 14 ετών, παρουσιάζοντας την αμερικανική πρωτεύουσα ως μια πόλη που μαστίζεται από βίαιες νεανικές συμμορίες.



