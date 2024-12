Πέντε παλαιστινιακές οικογένειες μήνυσαν τον Μπλίνκεν και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την στήριξή τους στις IDF

Με τρόπο «ασυμβίβαστο» με τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται τα Αμερικανικά όπλα από τις IDF

Σε κρίσιμη κατάσταση η Γάζα

Πέντε παλαιστινιακές οικογένειες κατέθεσαν στις 17 Δεκεμβρίου μήνυση κατά τουτωνσχετικά με την υποστήριξη τηςπρος τονΌπως αναφέρει ο ιστότοπος The Cradle, οι οικογένειες μήνυσαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επικαλούμενες τον νόμο Leahy, ο οποίος απαγορεύει τη βοήθεια προς ξένες στρατιωτικές δυνάμεις ή δυνάμεις ασφαλείας που εμπλέκονται σε παραβιάσεις τωνΗ μήνυση κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια και κατηγορεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,για σκόπιμη παράκαμψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού παρέχουν υποστήριξη στις IDF κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στηκαι τηνΗ αγωγή έχει υποστηριχθεί από τη ΜΚΟ Democracy for the Arab World Now (DAWN).«Το εξωφρενικό συμπέρασμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι ούτε μία μονάδα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας δεν έχει διαπράξει ποτέ αθεράπευτες παραβιάσεις σε σχεδόν τριάντα χρόνια, παρά τα συγκλονιστικά, τρομακτικά στοιχεία που βρίσκονται μπροστά στα μάτια του κόσμου κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο, μιλάει από μόνο του», δήλωσε την Τρίτη η εκτελεστική διευθύντρια της DAWN, Sarah Leah Whitson.Σε μια έκθεση που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο τον Μάιο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι τα αμερικανικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Ισραηλινούς με τρόπο «ασυμβίβαστο» με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να συνδεθούν συγκεκριμένα όπλα που προμηθεύουν οι ΗΠΑ με παραβιάσεις των δικαιωμάτων - κάτι που θα δικαιολογούσε τη διακοπή της ροής όπλων προς το Ισραήλ.Η έκθεση βασίστηκε σε μια πολύμηνη έρευνα για να διαπιστωθεί αν το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή παρεμποδίζει τις προσπάθειες να μεταφερθεί βοήθεια στη ΓάζαΟι πέντε παλαιστινιακές οικογένειες που εξέδωσαν την αγωγή υποστηρίζουν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χρησιμοποίησε παραθυράκια για να αποτρέψει την εφαρμογή του νόμου Leahy.Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τότε, καθώς το Ισραήλ έχει κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα και έχει αυστηροποιήσει τους ήδη μεγάλους περιορισμούς στην είσοδο βοήθειας.Σύμφωνα με παλαιστινιακές ΜΚΟ, οι αποθήκες βοήθειας είναι σχεδόν εντελώς άδειες και τα παιδιά σε όλη την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό.Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει πλέον ξεπεράσει τους 45.000. Το Ισραήλ συνεχίζει να πολιορκεί και να επιτίθεται σε μόλις λειτουργικά νοσοκομεία γεμάτα με τραυματισμένα θύματα και καταβεβλημένο ιατρικό προσωπικό.