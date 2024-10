Ρόμπι Γουίλιαμς: Είχα κι εγώ αντίστοιχους «δαίμονες» με τον Λίαμ Πέιν στα 31 μου χρόνια

Κλείσιμο

Ο τραγουδιστήςαπέτισε τον δικό του φόρο τιμής στον, με μια μακροσκελή δήλωση, στην οποία προτρέπει τους ανθρώπους να σκέφτονται πριν δημοσιεύσουν κάτι στο διαδίκτυο.Στη δήλωσή του, την οποία παραθέτει το Sky News, ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι ένιωσε «σοκ, θλίψη και σύγχυση» για τον θάνατο του Πέιν - ειδικά καθώς είχε γίνει μέντορας των One Direction κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο The X Factor το 2010.«Ήταν όλοι τους αξιαγάπητοι. Απόλαυσα την ανάλαφρη “αυθάδειά τους” και σκέφτηκα όλες τις φορές που ήμουν κι εγώ ο ίδιος θρασύς με τους Popstars που είχαν περάσει πριν από μένα όταν ήμουν στους Take That», είπε.Είπε ότι οι δρόμοι τους «διασταυρώθηκαν από τότε» και αισθάνθηκε ότι οι «δοκιμασίες» του Πέιν ήταν παρόμοιες με τις δικές του.Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι είχε απευθυνθεί στον Πέιν για να «προσφέρει ό,τι μπορούσε».«Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων. Τι πόνο βιώνουν και τι τους κάνει να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Πριν τους κρίνουμε πρέπει να τους προσφέρουμε λίγη κατανόηση», λέει ο τραγουδιστής στην δήλωσή του.Προέτρεψε τους ανθρώπους να σκέφτονται πριν γράψουν οτιδήποτε στο διαδίκτυο, λέγοντας: «Δημοσιεύετε τις σκέψεις σας για να μπορεί να τις διαβάσει ο καθένας, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι οι διασημότητες ή οι οικογένειές τους είναι υπαρκτά πρόσωπα. (Αλλά) Γ****ο υπάρχουν, με σάρκα και οστά και πραγματικές ευαισθησίες».Ο Γουίλιαμς είπε ότι είχε έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του «δαίμονές» στα 31 του χρόνια - στην ηλικία που ήταν ο Λίαμ Πέιν όταν πέθανε - και ότι είναι ακόμα ζωντανός μόνο χάρη στο «Θεό και την τύχη του».«Το διαδίκτυο θα συνεχίσει δυστυχώς να είναι το διαδίκτυο. Τα μέσα ενημέρωσης θα συνεχίσουν δυστυχώς να είναι τα μέσα ενημέρωσης και η φήμη θα συνεχίσει να είναι η φήμη», είπε.«Ως άτομα όμως έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Μπορούμε να γίνουμε πιο ευγενικοί. Μπορούμε να είμαστε πιο ενσυναίσθητοι... Ακόμη και αν οι διάσημοι είναι άγνωστοι (σε εσάς) χρειάζονται τη συμπόνια σας», καταλήγει.