Politico: Τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών

Για πρώτη φορά, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα δώσει το παρών στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ και Περσικού Κόλπου.Θα παραβρεθεί σε μία συνάντηση-ορόσημο μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Αραβικού Κόλπου στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρει άρθρο του Politico.Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή τουαργά χθες το βράδυ, παραμονή της πρώτης Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ και Περσικού Κόλπου. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή ανατροπή αν σκεφθεί κανείς ότι ο μπιν Σαλμάν κάποτε ήταν ένας ηγέτης persona non grata στις δυτικές χώρες μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018.Σήμερα, στο πλευρό του Μοχάμεντ θα βρίσκονται κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουο οποίος ήταν και ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας, θέτοντας τις βάσεις για την παρουσία του πρίγκιπα διαδόχου με τη δική του επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του καλοκαιριού.Η επικεφαλής της Κομισιόν,και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα παραστούν επίσης στη σύνοδο που έχει σκοπό να σηματοδοτήσει «τη σημαντική ώθηση στις σχέσεις ΕΕ με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), καθώς η ένταση μεταξύ τους αυξάνεται τα τελευταία χρόνια», όπως ανέφερε αξιωματούχος του Συμβουλίου υπό καθεστώς ανωνυμίας.Η ένταση κλιμακώνεται εν μέσω φόβων ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι 27 ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του μεταναστευτικού. Η ΕΕ κάνει τα πάντα, ωστόσο, για να συνεργαστεί με τις χώρες του Κόλπου στο πλαίσιο μιας σειράς δεσμεύσεων υπέρ της Ουκρανίας, σύμφωνα με προσχέδιο που έχει στην κατοχή του το Politico.Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στη σύνοδο κορυφήςμε αξιωματούχους της ΕΕ να εκφράζουν νωρίτερα την ανησυχία τους για την ασφάλεια των παρισταμένων, ακόμη και όταν οι αμφιβολίες για το who is who των συμμετεχόντων απειλούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της συνόδου.Η άλλη δύναμη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα εκπροσωπηθεί μόνο από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και επικεφαλής των οικονομικών, Μακτούμ μπιν Μοχάμεντ Αλ Μακτούμ, ενώ το Ομάν θα στείλει επίσης τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.Ωστόσο, οι άλλες χώρες του Κόλπου, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, θα εκπροσωπηθούν από τους αρχηγούς των κυβερνήσεών τους, σύμφωνα με τη λίστα των συμμετεχόντων.Επιπλέον, ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, επιβεβαιώθηκε εδώ και καιρό ότι θα είναι συνοικοδεσπότης, καθώς η Ντόχα κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας των χωρών του Περσικού Κόλπου.