Ισραήλ: Πώς το drone της Χεζμπολάχ διαπέρασε την αεράμυνα και σκότωσε τέσσερις στρατιώτες - Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων

Νωρίτερα σήμερα, σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και σε 180 κοινότητες του κεντρικού

, με τον IDF να κάνει λόγο για μπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σειρήνες ήχησαν λόγω ρουκετών, απειλώντας περιοχές του κεντρικού Ισραήλ όπως και το Τελ Αβίβ, γεγονός που οδήγησε εκατομμύρια Ισραηλινούς σε καταφύγια.

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης πως προσπάθειες αναχαίτισης έγιναν απέναντι σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο.

Σημειωνεται ότι λόγω του μπαράζ ρουκετών, δεν μπορούσε να προσγειωθεί πολιτικό αεροσκάφος, τη στιγμή που έχουν ενεργοποηθεί όλες οι συστοιχίες του Iron Dome.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Χ φαίνεται πλήθος κόσμου να τρέχει να σωθεί φοβούμενο για τις επιθέσεις από τον Λίβανο.

Tel Aviv and large parts of central Israel ran to the shelters moments ago.



Where: Tel Aviv, Gordon Beach

When: 14 10 2024 17:35

What: #wartimeTLV #TelAvivUnderAttack pic.twitter.com/asUovPxXwi