Ζοσέ Μουρίνιο: Πάντρεψε την κόρη του Ματίλντα - Δείτε φωτογραφίες

Η κόρη του, ντύθηκε νυφούλα και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της,Η 28χρονη αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον αρραβωνιαστικό της στο οικογενειακό κτήμα στην Αζεϊτάο, παρουσία 300 καλεσμένων από τον στενό κύκλο οικογένειας και φίλων.O γάμος ήταν εντυπωσιακός και κράτησε τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Ο πατέρας της νύφης διοργάνωσε ένα δείπνο για 80 εκλεκτούς καλεσμένους την παραμονή, στο Μουσείο Οίκου Ζοσέ Μαρία ντα Φονσέκα, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησε δεύτερη γιορτή στο κτήμα «Herdade do Perú».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matilde FMF (@matildefmf)

Η Ματίλντε μάγεψε τους καλεσμένους με το νυφικό της, ένα εντυπωσιακό φόρεμα από λευκή δαντέλα με μακριά ουρά, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το φόρεμα είχε ακάλυπτους ώμους και μακριά μανίκια, ενώ η νύφη ολοκλήρωσε την εμφάνιση της με διαμαντένια σκουλαρίκια και μαλλιά δεμένα σε έναν κομψό κότσο. Από την άλλη, γαμπρός εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, δημιουργώντας ένα κομψό και διαχρονικό look.Η Ματίλντε και ο Ντάνι γνωρίστηκαν το 2016 και εκείνος της έκανε πρόταση γάμου τον Αύγουστο του 2022. Η Ματίλντε έκανε γνωστή την πρόταση μέσω των social media, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με το εντυπωσιακό της δαχτυλίδι.Η κόρη του Ζοσέ Μουρίνιο αποφοίτησε από το «Condé Nast College of Fashion and Design» το 2021, έχει δημιουργήσει το δικό της brand κοσμημάτων, το «Matilde Sustainable Jewellery», ενώ ασχολείται και πολύ ενεργά με τα social media. To κοινό της αυτή την στιγμή ανέρχεται στους 53 χιλιάδες.Ο σύζυγός της, Ντάνι Γκράχαμ, είναι συνιδρυτής συμβουλευτικής εταιρείας ακινήτων και, παρά το ότι έχει το ίδιο όνομα με τον πρώην επιθετικό της Γουότφορντ και της Σουόνσι, δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.Η ημερομηνία του γάμου φέρεται να είχε επιλεγεί πολύ προσεκτικά, ώστε ο Μουρίνιο να μπορέσει να είναι παρών και να συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία. Το συγκεκριμένο Σάββατο λοιπόν ήταν η κατάλληλη στιγμή, καθώς η διακοπή των πρωταθλημάτων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων ήταν κι η μοναδική του ευκαιρία για να μην... απουσιάσει απ' αυτήν την σπουδαία στιγμή για τον ίδιο και την οικογένεια του.