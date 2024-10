ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις ήπιε μπύρα σε νυχτερινό talk show - «Αν εκλεγώ, θα επιστρέψει το αλκοόλ στον Λευκό Οίκο»

Κλείσιμο

Αν η Κάμαλα Χάρις κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές, είναι βέβαιο ότι. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε η ίδια σε χιουμοριστική εκπομπή χθες, Τρίτη, το βράδυ, ενώ μοιραζόταν μια μπύρα με τον διάσημο παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.Η υποψήφια των Δημοκρατικών άνοιξε ένα κουτί, μια διάσημη αμερικανική lager, στο στούντιο που γυριζόταν η εκμπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», κάτι το οποίο δεν θα έκανε ποτέ κάποιος από τους δύο τελευταίους προέδρους, καθώς οικαιδεν πίνουν. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε στο κοινό ότι οι σεναριογράφοι της σειράς είχαν ελέγξει εκ των προτέρων τι έπρεπε να σερβίρουν «γιατί δεν μπορείς να προσφέρεις έτσι απλά ένα ποτό στην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».Παίρνοντας το κουτάκι της μπύρας, η Χάρις αποκάλυψε ότι πρόσφατα είχε πιει αλκοόλ με τον σύζυγό της Νταγκ Έμχοφ. «Εντάξει, η», είπε, τσουγκρίζοντας.Η εμφάνισή της στην εκπομπή ήταν μέρος μιας εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της οποίας η Χάρις εμφανίστηκε και στην εκπομπή "The View" και παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στον Χάουαρντ Στερν στο ραδιοφωνικό δίκτυο SiriusXM.Όπως και σε αυτές τις εκπομπές, έτσι και στο «The Late Show with Stephen ColbertΑυτή η σατιρική εκπομπή συχνά χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ.Κάποια στιγμή στη διάρκειά της αναφέρθηκε το όνομα του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της και η Χάρις έσπευσε να απαντήσει: «Ξέρετε, όταν έχεις χάσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, όταν έχεις χάσει επιχειρήσεις, όταν έχασες εργοστάσια αυτοκινήτων, έχασες εκλογές, τι σε κάνει αυτό; Χαμένο».«Αυτό συμβαίνει όταν πίνω μπύρα», αστειεύτηκε στη συνέχεια η υποψήφια πρόεδρος.