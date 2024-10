Πάρις Χίλτον: To σέξι βίντεο που τρέλανε την Λόρεν Σάντσεζ και άρεσε στην Τζέσικα Άλμπα

Κλείσιμο

Στα κόκκινα ανέβασε τη θερμοκρασία η Πάρις Χίλτον με το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το βράδυ της Τρίτης.Στο βίντεο η 43χρονη τηλεοπτική αστέρας λικνίζεται υπό τους ήχους του τραγουδιού της με την Megan Thee Stallion φορώντας μόνο τα εσώρουχά της και ζαρτιέρες.«Το The #BadB**chAcademy είναι μόνο για τις κούκλες, σωστά right @TheeStallion?» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Πάρις Χίλτον.Τα πλάνα μέσα από μια έπαυλη στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια προκάλεσαν το σχόλιο «οκ, αυτό είναι καυτό» από τη σύζυγο του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ , και ένα like από τη Τζέσικα Άλμπα.