O New Yorker για το ντιμπέιτ Τραμπ-Χάρις: Την υποτίμησε και όταν του έριξε το δόλωμα, έχασε την ψυχραιμία του

Στην απουσία ψυχραιμίας του Ντόναλντ Τραμπ όταν η Κάμαλα Χάρις άρχισε να τον «τσιγκλάει» κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ που είχαν τα ξημερώματα της Τετάρτης επικεντρώνεται η ανάλυση του New Yorker με τίτλο «Ο Τραμπ είχε μια πολύ, πολύ κακή βραδιά».Όπως επισημαίνει το αμερικανικό περιοδκό «αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει για τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τώρα, είναι ότι ο εγωισμός του μπαίνει πάντα εμπόδιο σε αυτό που οι άλλοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν πολιτική λογική. Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά στο ντιμπέιτ στο National Constitution Center, στη Φιλαδέλφεια , για να γίνει σαφές ότι ο Τραμπ δεν θα κατάφερνε να διατηρήσει την ψυχραιμία του».Μολονότι η, όπως σημειώνεται στην ανάλυση του περιοδικού, ξεκίνησε λίγο διστακτικά στο ντιμπέιτ στην πρώτη της απάντηση όσον αφορά την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, από εκείνη η στιγμή και μετά η σκηνή ήταν όλη δική της«Ποιος θα το έλεγε ότι μια μικροκαμωμένη γυναίκα με κοστούμι δεν μπορεί να κάνει καλά έναν δίμετρο άντρα με πολλά παραπάνω κιλά; Για κάποιον σαν τον Τραμπ, του οποίου ολόκληρη η δημόσια παρουσία ήταν μια άσκηση προβολής κυριαρχίας -σωματικής και άλλης- πρέπει να ήταν κάτι παραπάνω από λίγο ταπεινωτικό. Φάνηκε μάλιστα να ταράζεται από το εναρκτήριο κόλπο της Χάρις να έρθει και να του σφίξει το χέρι» συνεχίζει η ανάλυση του New Yorker.Συνοψίζοντας την εμφάνιση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ ο ιστορικός Michael Beschloss ανέφερε: «Από την αρχή μέχρι το τέλος, η Καμάλα Χάρις μόλις έδωσε μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις προεδρικού ντιμπέιτ σε όλη την αμερικανική ιστορία». Δεν είναι να απορεί κανείς που ο γιος του Τραμπ, περιορίστηκε να μεταφέρει στο Twitter την οργή του για τους συντονιστές: «Τα Fake News είναι ο εχθρός του λαού»!Ο Τραμπ «υποτίμησε τη Χάρις. Την αποκάλεσε "μαρξίστρια" . Είπε ότι ήταν "η χειρότερη αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας". Αλλά στην πραγματικότητα ήταν οι κινήσεις του Τραμπ που τον πρόδωσαν στη Φιλαδέλφεια. Η Χάρις μπήκε στο ντιμπέιτ με ένα σχέδιο και ήταν απλό: να στήσει όσο το δυνατόν περισσότερες παγίδες στον Τραμπ και να περιμένει να πέσει κατευθείαν πάνω τους. Ξανά και ξανά, αυτό λειτούργησε. Τον έκανε να παραληρεί για τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του. Τον έκανε να επιμείνει στην άρνηση της αποδοχής του αποτελέσματος των προηγούμενων εκλογών και να καυχιέται για το πόσο καλά γνωρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν».Στο πλαίσιο αυτό στοίχημα για την Χάρις ήταν ο Τραμπ να πει πολλά τρελά και ανισόρροπα πράγματα αν τον υποχρέωνε να χάσει την ψυχραιμία του. «Έχω παρακολουθήσει όλα τα προεδρικά ντιμπέιτ των τελευταίων δύο δεκαετιών και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο βλακώδες από το παραλήρημα Τραμπ σε εθνικό ακροατήριο για τους μετανάστες που υποτίθεται ότι τρώνε τις γάτες και τα σκυλιά των ανθρώπων. Η ατάκα του για το πώς η αντιπρόεδρος "θέλει να κάνει επεμβάσεις τρανσέξουαλ σε παράνομους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη φυλακή" ήταν επίσης επική. Για τι στο διάολο μιλούσε; Κανείς δεν ξέρει, και αυτό ήταν, φυσικά, ο στόχος της Χάρις» γράφει η συντάκτης της ανάλυσης του New Yorker.Ο Τραμπ ήταν τόσο απροετοίμαστος για το ντιμπέιτ που ακόμη και ο ίδιος δεν φαινόταν να ξέρει τι έλεγε μερικές φορές, προσθέτει η ίδια.Ειδικά, δε, για το θέμα τωνη σύγκρουση ήταν σφοδρή. Αρχικά, ο Τραμπ επέκρινε με ακανόητο τρόπο τους Δημοκρατικούς που υποστηρίζουν τις αμβλώσεις μετά τη γέννηση και επέμενε, επανειλημμένα, ότι απολύτως όλοι στην Αμερική ήταν υπέρ της δικαστικής απόφασης που τις απαγορεύει. Η Χάρις αντεπιτέθηκε, αποκαλώντας το επιχείρημα του Τραμπ «προσβλητικό για τις γυναίκες της Αμερικής» και εξηγώντας με πάθος γιατί θα έκανε, ως πρόεδρος, ό,τι περνούσε από το χέρι της για να σταματήσει αυτό που αποκάλεσε «απαγορεύσεις αμβλώσεων του Τραμπ», οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί.«Το πάθος της Χάρις σε αυτή την απάντηση ήταν αληθινό- εδώ ήταν η αυθεντικότητα που οι ψηφοφόροι λένε ότι αναζητούν από τους πολιτικούς. Δεδομένης της πολιτικής απήχησης του θέματος των αμβλώσεων στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι Δημοκρατικοί έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν ότι η απάντηση της Αντιπροέδρου σε αυτή την ερώτηση θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η πιο σημαντική της βραδιάς» εκτιμά η συντάκτης.Λίγα λεπτά αργότερα η Χάρις έχοντας πάρει φόρα άρχισε να τρολάρει ανοιχτά τον Τραμπ, προτείνοντας ότι ίσως όλοι οιθα έπρεπε να πάνε και να παρακολουθήσουν μια από τις συγκεντρώσεις του, στις οποίες θα μπορούσαν να τον ακούσουν να παραμιλάει για τον Χάνιμπαλ Λέκτερ και τους καρκινογόνους ανεμόμυλους και τα συναφή.«Σε μια τόσο οριακή εκλογική αναμέτρηση, θα ήθελε κανείς να πιστεύει ότι μια συντριβή όπως αυτή του Τραμπ στο ντιμπέιτ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον λίγη σημασία. Το διακύβευμα, όπως ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος έχει τονίσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες, δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Τραμπ είχε περάσει τις ώρες και τις ημέρες που προηγήθηκαν του ντιμπέιτ εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αδιάβλητο των αμερικανικών εκλογών, του παρελθόντος και του παρόντος. Ακόμα περισσότερο, όμως, οι δηλώσεις του Τραμπ έδειξαν πόσο έχει ήδη δεσμευτεί να υπονομεύσει τα αποτελέσματα των εκλογών του φθινοπώρου - μια μέθοδο που εφάρμοσε το 2016, όταν πίστευε ότι θα έχανε, και δεν το εγκατέλειψε εντελώς ακόμα και μετά τη νίκη του, όπως και το 2020. Θα το ξανακάνει; Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε αυτό τόσο σίγουρα όσο και το επιχείρημα που η Καμάλα Χάρις, απέδειξε πέρα από κάθε λογική αμφιβολία: Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν του προσφερθεί το πολιτικό δόλωμα, πάντα, μα πάντα θα το τσιμπήσει»