Λευκός Οίκος: Ανησυχητικό ότι το Ισραήλ έκοψε τη ζωντανή μετάδοση του Associated Press για τη Γάζα

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «προφανώς ανησυχητικό» το γεγονός ότι το Ισραήλ έκοψε την απευθείας μετάδοση εικόνας του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) για τη Γάζα.Ο Λευκός Οίκος εξετάζει την αναφορά σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ κατέσχεσε εξοπλισμό από το Associated Press, δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιέρ, την ώρα που το Ισραήλ κατηγορεί το AP ότι παραβιάζει νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του Απριλίου και επιτρέπει την απαγόρευση της μετάδοσης ξένων μέσων ενημέρωσης που θίγουν την ασφάλεια του κράτους.Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν την ικανότητα και το δικαίωμα να κάνουν τη δουλειά τους.Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανακοίνωσε νωρίτερα ότι, το οποίο το κατηγορεί για παραβίαση νόμου που επέτρεψε στις ισραηλινές αρχές να κλείσουν το Al-Jazeera στο έδαφός τους «Τo Associated Pressνα κλείσει την απευθείας μετάδοσή μας» που έδειχνε τη Γάζα και «την κατάσχεση του εξοπλισμού μας», αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο σε δελτίο Τύπου.Το πρακτορείο αποδίδει την απόφαση στην «καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση» του νόμου που ψηφίστηκε στις αρχές Απριλίου, ο οποίος επιτρέπει την απαγόρευση της μετάδοσης στο Ισραήλ ξένων μέσων ενημέρωσης που θίγουν την ασφάλεια του κράτους.Παράλληλα, στην αναφορά του για τα γεγονότα, το πρακτορείο διευκρινίζει ότι το δίκτυο του Κατάρ, το Al Jazeera, συμπεριλαμβάνεται στους χιλιάδες πελάτες των βίντεο που στέλνει ζωντανά το AP.Τονίζει επίσης ότι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Επικοινωνιών έφθασαν το απόγευμα της Τρίτης στον τόπο που έχει το γραφείο του το AP στην πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, και κατέσχεσαν το υλικό.Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δηλώνει, τέλος, ότι οι αξιωματούχοι παρέδωσαν στο AP ένα χαρτί, υπογεγραμμένο από τον υπουργό Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι, στο οποίο αναφέρεται«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να αποκαταστήσουμε αμέσως την απευθείας μετάδοσή μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε» αυτές τις «σημαντικές (εικόνες) σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο», τονίζεται στο δελτίο Τύπου του AP.