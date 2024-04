Φρίκη στη Βραζιλία: Ψαράδες εντόπισαν βάρκα με τουλάχιστον 20 σορούς σε προχωρημένη σήψη

Um barco com corpos em avançado estado de decomposição foi encontrado por pescadores próximo à praia de Ajuruteua, em Bragança, no Pará. Os trabalhadores o encontraram na manhã deste sábado (13/04), e as primeiras informações são de que havia 20 pessoas mortas na embarcação. pic.twitter.com/0ll8CYkp3G