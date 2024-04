Ισράηλ: Έχουν εξαπολυθεί εκατοντάδες drones από το Ιράν - Πληροφορίες για τρία κύματα επιθέσεων

BREAKING: Iran has launched dozens of drones, will take hours to reach Israel pic.twitter.com/y5SAovmkOq — BNO News (@BNONews) April 13, 2024

BREAKING: Iran has launched "pilotless aircraft" at Israel, the Israeli military has said.



The IDF's Rear Admiral Daniel Hagari speaks at a press conference. https://t.co/jfztEpPkqo



📺 Sky 501 pic.twitter.com/b6hcY2f6ay — Sky News (@SkyNews) April 13, 2024

Israel, Iraq and Jordan closing airspace to all flights pic.twitter.com/spbA4GOMO5 — BNO News (@BNONews) April 13, 2024

Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο ίδιο δίκτυο ότι τα drone φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει.Λόγω του πυρκατωμένου κλίματος, το Ισραήλ δρομολογεί το κλείσιμο του εναέριου χώρου του κάτι που τόσο το Ιράν όσο και η Ιορδανία και το Ιράκ το έχουν πράξει.Σετου εν μέσω των εκρηκτικών εξελίξεων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για απάντηση στην Τεχεράνη, ενώ συγκάλεσε και έκτακτο πολεμικό συμβούλιο.