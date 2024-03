Μακελειό στη Μόσχα: Πιάσαμε τους τρομοκράτες, λέει το Κρεμλίνο - Στους 93 ανέβηκαν οι νεκροί

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" pic.twitter.com/RjkpHWsIqr

#UkraineWar 🇺🇦 #Ukraine 🇷🇺 #Russia #Moscow #Crocus Presumably the first photos of the shot Renault Symbol, which did not stop at the request of security forces in the area of the village of #Khatsun , #Karachevsky district, #Bryansk region Russian Federal Duma Deputy #Khinshtein … pic.twitter.com/mJEEP9YlRb





Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το Ισλαμικό Κράτος πραγματοποίησε την επίθεση στη Μόσχα, ενώ τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Βρετανία είχαν προειδοποιήσει τη Ρωσία για απειλή τρομοκρατικών ενεργειών. Από την πλευρά της η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τα περί ανάλυψης ευθύνης, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να εκφράζει την καχυποψία της για την αντίδραση των ΗΠΑ να ισχυριστεί αμέσως ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.



Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση. Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το Ισλαμικό Κράτος πραγματοποίησε την επίθεση στη Μόσχα, ενώ τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Βρετανία είχαν προειδοποιήσει τη Ρωσία για απειλή τρομοκρατικών ενεργειών. Από την πλευρά τηςνα ισχυριστεί αμέσως ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.

❗️ Russian law enforcers detain and beat civilians with rifle butts near Crocus City Hall



People in the crowd say that one of the detainees is a victim of the terrorist attack. pic.twitter.com/NgrndOoW9w — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024





Το Reuters ανέφερε ότι έγινε ανάρτηση σε κανάλι του Ισλαμικού Κράτους στο Telegram: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών στην πόλη Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο σημείο πριν αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους».



Το Ισλαμικό Κράτος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι οι άνδρες του υποχώρησαν με ασφάλεια στη βάση τους.





Russian special forces storming the Crocus City Hall after the terror attack near Moscow that killed nearly 60 people pic.twitter.com/xgfq0mERex — Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024

Εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς επί του παρόντος να πει οτιδήποτε σχετικά με τους δράστες της πολύνεκρης επίθεσης, ενώ ανέφερε ότι οι άγνωστοι που πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση ήταν οπλισμένοι με τουφέκια Καλάσνικοφ και είχαν άφθονα πυρομαχικά.



Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλέξει ένα προσαρμοσμένο τουφέκι Καλάσνικοφ, πολλά φυσίγγια και πυρομαχικά για αυτόματα όπλα και ένα κιτ ζώνης που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες. Έχουν αρχίσει να γίνονται βαλλιστικές έρευνες σε όπλα και οπλισμό.







❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Οι αρχές αναζητούσαν ένα λευκό αυτοκίνητο τύπου σεντάν μάρκας Renault, εικάζοντας ότι είναι το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι δράστες στην αιματηρή επίθεση στο «Crocus City Hall».

Οι τρομοκράτες φέρεται να τράπηκαν σε φυγή με ένα λευκό Renault Symbol με φιμέ πίσω τζάμι, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti που έδωσε και τη φωτογραφία στη δημοσιότητα.





Σύμφωνα με ρωσικά μέσα το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε μέσα από ένα βίντεο που κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου περνώντας έξω από τον συναυλιακό χώρο όπου φαίνεται να βγαίνουν άνδρες κρατώντας όπλα.





Самое начало нападения: вооруженные люди выходят из белого «Рено» и сразу начинают стрельбу. pic.twitter.com/vF16napa11 — Republic (@Republic_Mag) March 22, 2024

Εκτός από το όχημα, το φως της δημοσιότητας είδε και μια άλλη φωτογραφία που φαίνονταν δύο άτομα μέσα σε ένα λευκό όχημα που εικάζεται ότι είναι των δραστών.





⚡️ Photo of alleged terrorists involved in the shooting at the Crocus City Hall have appeared



The Moscow Region Ministry of Health has listed 145 victims of the terrorist attack. pic.twitter.com/36NG2zPXki — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024



Σύμφωνα με το TASS, τα ξημερώματα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο κτίριο. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν συνολικά τρία ελικόπτερα. Περισσότερα από 320 άτομα συνεχίζουν να εργάζονται επί τόπου. Τα ερείπια καθαρίζονται επίσης και διεξάγονται έρευνες.





Όπως συνέβη στο Παρίσι το 2015 όταν ένοπλοi εισέβαλαν στο θέατρο Μπατακλάν και σκότωσαν 90 ανθρώπους, έτσι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου του 2024, τουλάχιστον πέντε ένοπλοι εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν επανειλημμένα εναντίον πολιτών μέσα στην αίθουσα συναυλιών όπου το ροκ συγκρότημα σοβιετικής εποχής "Picnic" επρόκειτο να εμφανιστεί. Η αίθουσα συναυλιών 6.200 θέσεων στο προάστιο δυτικά της Μόσχας, η οποία βρίσκεται κοντά σε εμπορικό κέντρο που ονομάζεται επίσης Crocus City, ήταν γεμάτη για την παράσταση. Είχαν πουληθεί όλα τα εισιτήρια.

Η συνολική έκταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Crocus City Hall μετά την επίθεση με τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις που ακούστηκαν στη συνέχεια είναι 12.900 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής εργαστήκαν όλη τη νύχτα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

GRAPHIC FOOTAGE



A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.



🔗: https://t.co/L9s08GwpaE



📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 22, 2024

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

❗️ One third of the Crocus City Hall building is on fire pic.twitter.com/5vlsLi7wX0 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

A fire has broken out at Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/pNF2ACDQUp — Russian Market (@runews) March 22, 2024

#NOW A shooting incident occurred in the Crocus City Hall concert venue near #Moscowpic.twitter.com/GWW1oGDKpZ — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 22, 2024

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

‼️ There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"



At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

Σύμφωνα με τα ρωσικά ενημερωτικά δίκτυα Ria Novosti και TASS, διατάχθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς επιχείρηση εκκένωσης. Οι πυροβολισμοί που έπεσαν, όπως ακούγεται στα ηχητικά ντοκουμέντα, είναι πολλοί.





The beginning of evacuation in the Crocus City Hall hall was caught on video pic.twitter.com/NGdAJKgTAM — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού διακρίνεται πάνω από το κτήριο, ενώ η οροφή του κινδυνεύει να καταρρεύσει.





More footage of the burning "Crocus City Hall" building pic.twitter.com/Xsb7nXFPo7 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Από τα βίντεο φαίνονται οι σκηνές πανικού που επικρατούν όπως και η στιγμή που οι ένοπλοι εισβάλλουν στον χώρο.

Μετά τις επιθέσεις, έγινε γνωστό ότι ακυρώνονται όλες οι μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα.





Σημειώνεται ότι στις 7 Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε εκδώσει ειδική πρειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.



Σε μια ομιλία του την Τρίτη στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν χαρακτήρισε «προκλητικές» τις προειδοποιήσεις της πρεσβείας για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μόσχα, λέγοντας ότι «αυτές οι ενέργειες μοιάζουν με ξεκάθαρο εκβιασμό και πρόθεση να εκφοβίσουν και να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία μας».

Σε μία πρώτη τοποθέτησή του ο Λευκός Οίκος, αφού καταδίκασε τις τρομοκρατικές ενέργειες, μετέφερε το μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις

Οι πυροβολισμοί στον συναυλιακό χώρο φέρνουν στη συλλογική μνήμη σκηνές από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις του 21ου αιώνα, όπως η επίθεση στο θέατρο Μπατακλάν στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015.

Τη Ρωσία είχε στιγματίσει και η τρομοκρατική επίθεση Nord Ost, μια επίθεση Τσετσένων στο θέατρο της Μόσχας το 2002. Περίπου 40-50 τρομοκράτες είχαν καταλάβει το κατάμεστο θεάτρο Ντουμπρόβκα, κρατώντας 850 ομήρους. Η επίθεση έληξε με το θάνατο τουλάχιστον 170 ατόμων.

Οι ρωσικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα μια σειρά επιδρομών εναντίον ένοπλων ισλαμιστών στην περιοχή της Ινγκουσετίας.





Russia: 🇪🇺 is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.



The EU condemns any attacks against civilians.



Our thoughts are with all those Russian citizens affected. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) March 22, 2024

#Russia | The images from Moscow tonight are horrifying. Our thoughts go to the victims and to those injured as well as to the Russian people.



All effort has to be made to determine the causes of these heinous acts. — France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) March 22, 2024

The images of the terrible attack on innocent people in Crocus City Hall near #Moscow are horrific. The background must be investigated quickly. Our deepest condolences with the families of the victims. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 22, 2024

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.



First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024

L'orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile. Ferma e totale condanna del Governo italiano a questo efferato atto di terrorismo. Esprimo la piena solidarietà alle persone colpite e ai familiari delle vittime. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 22, 2024

Αυτό που προξενεί εντύπωση, δε, είναι ότι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε πριν από λίγες ημέρες κατηγορήσει τη Δύση για «προκλητικές δηλώσεις» αναφορικά με την προειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μόσχα.«Θα σας υπενθυμίσω τις πρόσφατες, ας το πούμε ευθέως, προκλητικές δηλώσεις από ορισμένες επίσημες δυτικές δομές για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία» έλεγε πριν από τρεις ημέρες. «Όλα αυτά μοιάζουν με προφανή εκβιασμό και μια προσπάθεια εκφοβισμού, αποσταθεροποίησης της χώρας μας» είχε αναφέρει ενώπιον της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB.Τον αποτροπιασμό της για την επίθεση σε βάρος αμάχων. «Οι σκέψεις μας είναι με τους Ρώσους πολίτες που επηρεάζονται», επισημαίνεται.«Οι εικόνες από τη Μόσχα απόψε είναι ανατριχιαστικές», έγραψε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο X. «Οι σκέψεις μας πάνε στα θύματα και στους τραυματίες καθώς και στον ρωσικό λαό».Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε επίσης την επίθεση «τρομακτική» και δημοσίευσε: «Το ιστορικό πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη» από την επίθεση. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε: «Οι σκέψεις μας θα είναι με τα θύματα αυτής της τρομερής, τρομερής επίθεσης με πυροβολισμούς».Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι, αρνήθηκε ότι η Ουκρανία είχε οποιαδήποτε ανάμειξη. «Η Ουκρανία δεν έχει ποτέ καταφύγει στη χρήση τρομοκρατικών μεθόδων», δημοσίευσε στο X. «Τα πάντα σε αυτόν τον πόλεμο θα κριθούν μόνο στο πεδίο της μάχης».Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην τραγική επίθεση που σημειώθηκε στην ρωσική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την καταδίκη της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων.Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε σε δήλωσή της: «Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στην Μόσχα, είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και καταδίκασε την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, ενώ μετέφερε τα συλλυπητήρια του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του τουρκικού λαού στον λαό και την κυβέρνηση της Ρωσίας.