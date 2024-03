Μόσχα: Μακελειό με πάνω από 40 νεκρούς - Επίθεση ενόπλων σε συναυλιακό χώρο, σκληρά βίντεο

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead. Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t

GRAPHIC FOOTAGE A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured. 🔗: https://t.co/L9s08GwpaE 📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw

❗️ One third of the Crocus City Hall building is on fire pic.twitter.com/5vlsLi7wX0 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

A fire has broken out at Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/pNF2ACDQUp — Russian Market (@runews) March 22, 2024

#NOW A shooting incident occurred in the Crocus City Hall concert venue near #Moscowpic.twitter.com/GWW1oGDKpZ — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 22, 2024

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

‼️ There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"



At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Σύμφωνα με τα ρωσικά ενημερωτικά δίκτυα Ria Novosti και TASS, διατάχθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς επιχείρηση εκκένωσης. Οι πυροβολισμοί που έπεσαν, όπως ακούγεται στα ηχητικά ντοκουμέντα, είναι πολλοί.με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού διακρίνεται πάνω από το κτήριο.Από τα βίντεο φαίνονται οι σκηνές πανικού που επικρατούν όπως και η στιγμή που οι ένοπλοι εισβάλλουν στον χώρο.Μετά τις επιθέσεις, έγινε γνωστό ότι ακυρώνονται όλες οι μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα.Σημειώνεται ότι στις 7 Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε εκδώσει ειδική πρειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.Σε μία πρώτη τοποθέτησή του ο Λευκός Οίκος, αφού καταδίκασε τις τρομοκρατικές ενέργειες, μετέφερε το μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις.Οι πυροβολισμοί στον συναυλιακό χώρο φέρνουν στη συλλογική μνήμη σκηνές από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις του 21ου αιώνα, όπως η επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015.Τη Ρωσία είχε στιγματίσει και η τρομοκρατική επίθεση Nord Ost, γνωστή ως Επίθεση Τσετσένων στο θέατρο της Μόσχας, το 2002, όταν καταγράφηκε η κατάληψη του κατάμεστου θεάτρου Ντουμπρόβκα από 40 έως 50 ένοπλους Τσετσένους τρομοκράτες, επιχείρηση που περιλάμβανε 850 ομήρους και έληξε με το θάνατο τουλάχιστον 170 ατόμων.Οι ρωσικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα μια σειρά επιδρομών εναντίον ένοπλων ισλαμιστών στην περιοχή της Ινγκουσετίας.