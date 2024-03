Νεκρός στα 94 του ο Μάρτιν Γκρίνφιλντ, που επέζησε από το Ολοκαύτωμα για να γίνει ο ράφτης προέδρων και σταρ

Κλείσιμο

Επέζησε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης τουγια να γίνει ο ράφτης των αμερικανών προέδρων και των σταρ. Οπέθανε χθες σε ηλικία 95 ετών. Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, οικάνουν λόγο για έναν «θρύλο» της μετανάστευσης στην Αμερική.γεννήθηκε το 1928 σε χωριό της Τσεχοσλοβακίας που σήμερα ανήκει στην Ουκρανία. Παιδί εύπορης οικογένειας, ήταν ένα από τα ορφανά που γλίτωσαν κατά τύχη τον θάνατο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το 1947, αναζήτησε καταφύγιο στην Αμερική με δέκα δολάρια στην τσέπη.Τα κοστούμια του Μάρτιν Γκρίνφιλντ είναι ανάμεσα στα διασημότερα στον πλανήτη. Χιλιάδες διάσημοι Αμερικανοί τα έχουν φορέσει: έξι πρόεδροι, ανάμεσά τους οι τρεις τελευταίοι,, σταρ του σινεμά, της μουσικής και του αθλητισμού όπωςακόμη και ο διάσημος μαφιόζοςΣτην νεκρολογία που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο των New York Times σημειώνεται ότι «τα βάσανα και οι θρίαμβοι που έζησε ο Μάρτιν Γκρίνφιλντ ανήκουν στον κλασικό μύθο της μετανάστευσης στην Αμερική».Εφηβος κρατούμενος σε στρατόπεδο εξόντωσης, ο Μαξιμίλιαν Γκρύνφελντ δούλευε στο πλυσταριό για τα ρούχα τωνΜια μέρα, έσκισε κατά λάθος τον γιακά του πουκαμίσου ενός φύλακα. Τον χτύπησαν και τον διέταξαν να το επιδιορθώσει, διηγείται στα απομνημεύματά του. Ενας κρατούμενος του μαθαίνει να ράβει. Επιδιορθώνει το πουκάμισο, αλλά αποφασίζει να το κρατήσει και το φοράει κάτω από την στολή του. Αυτό του έσωσε την ζωή.«Την πρώτη μέρα που φόρεσα το πουκάμισο αυτό, κατάλαβα ότι τα ρούχα έχουν δύναμη», γράφει ο Μάρτιν Γκρίνφιλντ στο βιβλίο του «Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents' Tailor».