Ερυθρά Θάλασσα: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς αμερικανικό αντιτορπιλικό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίου που εκτοξεύθηκε «από τις ζώνες που ελέγχονται από τους Χούτι στην Υεμένη» προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom).



Ο πύραυλος κατευθυνόταν προς το σημείο όπου βρισκόταν ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh-Burke και καταστράφηκε χωρίς να προκαλέσει «τραυματισμούς ή ζημιές», ανέφερε η Centcom στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), έπειτα από εβδομάδες έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα.



🚨Update: Yemen attacks US Warship!! On January 26, at 1:30 p.m. (Sanaa time), Pro-Iranian Houthi military fired one anti-ship missile from Yemen toward thr USS Carney (DDG 64), a US destroyer, in the Gulf of Aden. The missile was shot down by USS Carney by Naval anti-missile… pic.twitter.com/YXWv3aOGCq