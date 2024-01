Σεισμός στην Ιαπωνία: 4 νεκροί, μάχη για τους εγκλωβισμένους και χιλιάδες άστεγοι - Βίντεο και φωτογραφίες

Watch the waves from the M7.5 earthquake off the west coast of Honshu, Japan roll across seismic stations in North America. (THREAD 🧵) pic.twitter.com/y6lEBytlKH

🚨BREAKING: Japan just got hit by a 7.8 earthquake folllwed by a 6.2. Tsunamis are starting to arrive. Evacuations ordered #grindfacetv pic.twitter.com/tHmKQHbu1x

⚠️ 🇯🇵 | ÚLTIMA HORA #MakroNoticias 🚨

La region de Ishikawa #Japan recibio el 2024, con una sucesion de 21 terremotos, el más poderoso que se registro fue de 7.6 grados, generando alertas de tsunami en toda la costa occidental del país.#earthquake #Terremoto #Japon pic.twitter.com/AhocQPUvyh — MakroDigital Televisión | Más cerca de tí (@MakroDigitalTV) January 1, 2024

JUST IN: Japan rocked by 7.5 magnitude earthquake just as the 2024 year begins.



Within 90 minutes of the initial earthquake, 19 other aftershocks were recorded according to the Japan Meteorological Agency.



Unfortunately, the damage may not be done. Japan is warning coastal… pic.twitter.com/8aUnrqZcTy — Collin Rugg (@CollinRugg) January 1, 2024

«Υπάρχουν εγκλωβισμένοι, γιατί έχουν πέσει πολλά κτήρια» εκτίμησε ο καθηγητής Καραΐσκος, τονίζοντας ότι, «ως πολιτεία έχουν γρήγορες αντιδράσεις».δήλωσε, από την πλευρά του, στο BBC σνοουμπόρντερ που έκανε διακοπές στις ιαπωνικές Άλπεις.«Είναι σύνηθες να ακούει κανείς για σεισμούς στην Ιαπωνία, αλλά δεν περίμενα να βιώσω κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.Ένας άλλος, Βρετανός που ζει στην Ιαπωνία, περιέγραψε το «τρομακτικό» εκείνο απόγευμα, ενώ βρισκόταν στην πληγείσα παράκτια πόλη Τογιάμα όταν χτύπησε ο σεισμός.Είπε ότι έπιασε το θαλάσσιο τείχος για κρατηθεί όρθιος και πως δεν θα καταφέρει να κοιμηθεί λόγω των ισχυρών μετασεισμών. Έχει βρει προσωρινή στέγη σε σχολείο.Ο Τζέφρι Χολ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Kanda,Ο ακριβής υπολογισμός των ζημιών είναι δύσκολο ακόμη να γίνει, όμως τα πλήγματα στις υποδομές είναι εμφανή. Έχουν καταρρεύσει σπίτια όπως και στύλοι ηλεκτροδότησης.Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.Στην επαρχία, ακόμη,Αυτού του είδους η προειδοποίηση στην Ιαπωνία είχε να εκδοθεί από το 2011, όταν ισχυρός σεισμός είχε πλήξει τα βορειοανατολικά, προκαλώντας κύματα ύψους έως και 40 μέτρων.Η συνεχής απειλή για σεισμούς οδήγησε τη χώρα να αναπτύξει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα προειδοποίησης για τσουνάμι στον κόσμο.Στις πληγείσες περιοχές υπάρχουν αρκετά πυρηνικά εργοστάσια, ωστόσο η πυρηνική αρχή της Ιαπωνίας δήλωσε ότιΗ μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας και η Ρωσία εξέδωσαν επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι μετά τον σεισμό.είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τσουνάμι - το οποίο διέλυσε τις βορειοανατολικές παράκτιες κοινότητες της χώρας, σκοτώνοντας σχεδόν 18.000 ανθρώπους και εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες.Τα κύματα του τσουνάμι προκάλεσαν τήξη των αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.Σειρήνες ακούγονταν καθώς οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό μαίνονταν στην πόλη Wajima, με τον καπνό να υψώνεται πάνω από δέντρα και ψηλά κτίρια.









Καθησυχασμός για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες



Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.



Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.



Ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.



Προειδοποιήσεις σε Ρωσία, Βόρεια και Νότια Κορέα



Η επαρχία Γκανγκουόν της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις και να απομακρυνθούν σε υψηλότερα σημεία μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο ασφαλείας της χώρας. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας δήλωσε νωρίτερα ότι η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας στην ανατολική ακτή ενδέχεται να αυξηθεί μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε σύσταση για προσοχή.



Και η Βόρεια Κορέα εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ανατολικές ακτές της χώρας, μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε σήμερα τη βορειοκεντρική Ιαπωνία. Οι βορειοκορεάτικες αρχές τόνισαν ότι κύματα ύψους έως και 2,08 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ακτές της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.



Ακόμη, τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.



Σεισμικές δονήσεις, με την πιο ισχυρή να είναι προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.



Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.



Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:



Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/rFgsYWoCqY — SufwanAhmed07 (@Ahmed07Sufwan) January 1, 2024

Aftermath footage after a Magnitude 7.6 Earthquake hit 36 Km North East of Anamizu, Japan 🇯🇵 | 1 January 2024 | 04:10 local time | #earthquake #Japan #JapanEarthquake #tsunami pic.twitter.com/oy8phzKvzz — Lakhyan Bodosa (@boro_lakhy55984) January 1, 2024

Homes and roads in Wajima City, Ishikawa Prefecture, Japan, are damaged due to a magnitude 7.6 earthquake that hit north central Japan on Monday, January 1.: The Yomiuri Shimbun via Reuters #Japan pic.twitter.com/Qxev7pjCEO — AR (@_AsifRana_) January 1, 2024

Videos of damage starting to emerge following 7.6 magnitude earthquake that struck western Japan. Tsunami warnings has been issued.



pic.twitter.com/Z8O5riLSyb — Dredre babb (@DredreBabb) January 1, 2024

JUST IN: Tsunami waves are being observed along the coast of western Japan, after 7.6 magnitude earthquake struck the region; people are being urged to evacuate #Japan #Tsunami #Earthquake pic.twitter.com/GAboYGBo7g — auxam 🇲🇻 (@auxamu) January 1, 2024

Στο μεταξύ, ποτάμια «φούσκωσαν» και κύματα ύψους από 50 εκατοστά ως 1,2 μέτρα περίπου εμφανίστηκαν σε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως πάνω από 100 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.Παράλληλα, δρόμοι άνοιξαν, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά τμήματα της χώρας, ενώ στύλοι ρεύματος καταστράφηκαν, με συνέπεια να προκληθούν πυρκαγιές και περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.