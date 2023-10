Νετανιάχου: Θα νικήσουμε τη Χαμάς, θα τους πλήξουμε μέχρι θανάτου αλλά ο πόλεμος θα έχει διάρκεια

«Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει και γιατί

», είπε ο Λάπιντ, πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτηση στο Χ. «Θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας ενωμένοι».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Δεν θα είναι εύκολος ή σύντομος πόλεμος», υπογραμμίζοντας επίσης τον κίνδυνο ενός πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα.

Πρόσφερε στον Νετανιάχου να σχηματίσει έναν κοινό συνασπισμό επαγγελματιών «που μπορεί να πολεμήσει τον σκληρό, περίπλοκο και μακρύ πόλεμο που βρίσκεται μπροστά μας».

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh





Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν νωρίτερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.





‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt