Η Μόσχα αρνήθηκε σήμερα να επιβεβαιώσει την πληροφορία της Ουάσινγκτον για την διεξαγωγή προσεχώς συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά αναφέρθηκε στην πιθανότητα διοργάνωσης κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.«Όχι, δεν μπορούμε (να επιβεβαιώσουμε), δεν έχουμε τίποτε να δηλώσουμε επί του θέματος αυτού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε δημοσιογράφους σχετικά με τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου.Χθες, Δευτέρα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι μυστικές διαπραγματεύσεις για την παράδοση όπλων από την Πιονγκγιάνγκ για την πολεμική μηχανή της Μόσχας προχωρούν «ενεργά».Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα The New York Times, το Κρεμλίνο επιδιώκει να εξασφαλίσει από τη Βόρεια Κορέα οβίδες πυροβολικού και αντιαρματικές ρουκέτες, ενώ ο Κιμ επιδιώκει τεχνολογίες αιχμής για δορυφόρους και πυρηνοκίνητα υποβρύχια, όπως και επισιτιστική βοήθεια.Για την Ουάσινγκτον, συμφωνίες αυτού του είδους στον τομέα των εξοπλισμών "θα παραβίαζαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας" του ΟΗΕ το οποίο έχει επιβάλει κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα.Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι ο Κιμ θα μεταβεί πιθανόν με θωρακισμένο τρένο αυτόν τον μήνα στο Βλαδιβοστόκ, στην ακτή της Ρωσίας στον Ειρηνικό, που βρίσκεται κοντά στη Βόρεια Κορέα, για να συναντήσει εκεί τον Πούτιν.Το Βλαδιβοστόκ φιλοξενεί από τις 10 ως τις 13 Σεπτεμβρίου το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο μετείχαν πέρυσι εκπρόσωποι 68 χωρών.Εξάλλου ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι δύο χώρες θα συζητήσουν την πιθανότητα να διοργανώσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια.«Συζητάμε με όλους, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας. Γιατί όχι; Είναι γείτονές μας», σημείωσε ο υπουργός, σύμφωνα με δήλωσή του την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ