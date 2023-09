Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στα ανατολικά - Τα στρατεύματα μας προελαύνουν λέει ο Ζελένσκι

Ukrainian forces are moving forward. Despite everything and no matter what anyone says, we are advancing, and that is the most important thing. We are on the move. pic.twitter.com/emWoZG8WSa — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023

Κλείσιμο

Proud of the bravery and accuracy of all of our gunners!



The slogan "Find and Destroy" appears on the chevron of the 47th Separate Artillery Brigade. And that is a real slogan.



I am grateful to the soldiers of the 47th Artillery Brigade for their efficient defense of our land… pic.twitter.com/8ksO4NNKkj — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023

Ukrainian Deputy Defence Minister Hanna Maliar: "The CAESAR self-propelled artillery system is originally from France. It appeared in Ukraine in the spring of 2022 and helped change the course of the Russian-Ukrainian war. The technologically advanced and mobile French howitzer… pic.twitter.com/ejoUHawj7q — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) September 2, 2023

Ο πρόεδροςδήλωσε σήμερα πως τα στρατεύματα του Κιέβου "προχωρούν" στην αντεπίθεσή τους εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, απορρίπτοντας τις επικρίσεις Δυτικών αξιωματούχων που λένε πως η Ουκρανία ανακτά έδαφος με πολύ αργούς ρυθμούς.Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση, που πλησιάζει σε διάρκεια τους τρεις μήνες, έχει ανακαταλάβει τουλάχιστον δώδεκα χωριά αλλά καθόλου σημαντικούς οικισμούς, με τους στρατιώτες να παρεμποδίζονται από τα τεράστια ρωσικά ναρκοπέδια και αμυντικές γραμμές.Αυτήν την εβδομάδα, μη κατονομαζόμενοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξέφρασαν απογοήτευση για την αργή πρόοδο της επιχείρησης, φθάνοντας μέχρι του σημείου να κατηγορήσουν την ουκρανική στρατηγική, σύμφωνα με δυτικές αναφορές που προκάλεσαν την οργή του Κιέβου."Οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν. Παρ΄όλ΄αυτά, και ανεξάρτητα του τι λέει ο οποιοσδήποτε, προωθούμαατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαστε σε κίνηση", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.Ορισμένοι φοβούνται πως η υποστήριξη της Δύσης θα αρχίσει να κλονίζεται καθώς ο πιο ψυχρός και υγρός καιρός θα επιβραδύνει την πρόοδο στο πεδίο της μάχης αργότερα φέτος. Η Δύση έχει δαπανήσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει την αντεπίθεση και το Κίεβο λέει ότι χρειάζεται περισσότερα.Η ορμή στο ουκρανικό πεδίο της μάχης αυξήθηκε ελαφρά σε ένα τμήμα του νοτιοανατολικού μετώπου στη Ζαπορίζια όπου η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως τα στρατεύματα του Κιέβου διέσπασαν την πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας.