Μπάιντεν: «Αισθάνομαι κουρασμένος» παραδέχτηκε - Τι αποκαλύπτει βιβλίο για τον Αμερικανό πρόεδρο

«Αισθάνομαι πολλές φορέςΜπορεί να είμαι αρκετά έμπειρος στην πολιτική, ωστόσο οι αντοχές μου δεν είναι πλέον οι ίδιες». Τα λόγια αυτά φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στο οικείο περιβάλλον του ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν , που έχει πατήσει πλέον τα... 80. Και μάλιστα έχει εκφράσει την επιθυμία να διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ.Στο βιβλίο του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, υπό τον τίτλο «The Last Politician:Inside the Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future», ο συγγραφέας του,αποκαλύπτει τις αδυναμίες του Δημοκρατικού ένοικου του Λευκού Οίκου. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, o Φόερ υποστηρίζει επίσης ότι ο Μπάιντεν παραδέχεται ότι η εμπειρία και η διαλλακτικότητά του δείχνουν έναν «άντρα της ηλικίας του».Εν μέσω έντονης συζήτησης σχετικά με το εάν στην ηλικία των 80, ο Τζο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος για να παραμείνει στον Λευκό Οίκο για να ολοκληρώσει μια αποτελεσματική δεύτερη θητεία, στο βιβλίο αναφέρονται τα όσα έχει πει ο Δημοκρατικός πρόεδρος στους δικούς του ανθρώπους: ότι αισθάνεται «κουρασμένος» κι ότι η τεράστια πολιτική του εμπειρία είναι το βασικότερο πλεονέκτημά του.Πάντως, για τα 3/4 των Αμερικανών πολιτών, ο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία για να διεκδικήσει μία δεύτερη θητεία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.«Η προχωρημένη ηλικία του λειτουργεί ως εμπόδιο, στερώντας του την ενέργεια για να έχει μια ισχυρή δημόσια παρουσία ή την ικανότητα να θυμάται ένα όνομα», γράφει ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του. «Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας του δέχεται λίγες πρωινές συναντήσεις ή ότι προεδρεύει σε λίγες δημόσιες εκδηλώσεις πριν τις 10 το πρωί», τονίζει ο Φόερ και προσθέτει: «Η δημόσια προσωπικότητά του αντικατοπτρίζει τη σωματική του κόπωση και την κούραση εξαιτίας της ηλικίας του, στην οποία κανένα χάπι ή πρόγραμμα άσκησης δεν μπορεί να αντισταθεί».«Στους οικείους του, περιστασιακά έχει παραδεχτεί ότι νιώθει κουρασμένος». Ο Φόερ δεν κατονομάζει την πηγή που του αποκάλυψε την παραδοχή του Μπάιντεν ότι νιώθει πολλές φορές εξαντλημένος αλλά το βιβλίο του, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, Penguin Random House, βασίζεται στην «άμεση πρόσβαση του στενού κύκλου των συμβούλων του που βρίσκονται στο πλευρό του Μπάιντεν επί δεκαετίες».Το βιβλίο του, «The Last Politician» θα δημοσιευτεί στις ΗΠΑΣτα 77 του, ο Μπάιντεν κέρδισε τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ και έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ. Εάν ο Μπάιντεν κερδίσει μια δεύτερη θητεία το επόμενο έτος και την ολοκληρώσει, θα είναι 86 ετών αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο.Οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι για να αντιμετωπίσουν τον Μπάιντεν έχουν επικεντρωθεί αμείλικτα στην ηλικία του παρά το γεγονός ότι και το φαβορί των Ρεπουμπλικάνων, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι 77 ετών. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει εδώ και καιρό την ανησυχία των Δημοκρατικών ψηφοφόρων για την ηλικία του Μπάιντεν.Αυτή την εβδομάδα, δημοσκοπήσεις του Associated Press και του «Norc Center for Public Affairs» έδειξαν ότι το 77% των ερωτηθέντων (το 89% των Ρεπουμπλικανών και το 69% των Δημοκρατικών) υποστήριξαν ότι ο Μπάιντεν θα είναι πολύ μεγάλος ηλικιακά για να είναι αποτελεσματικός εάν επανεκλεγεί.Στην ίδια δημοσκόπηση, μόνο το 51% (και μόλις το 29% των Ρεπουμπλικανών) παραδέχτηκε ότι η ηλικία του Τραμπ θα ήταν πρόβλημα εάν επέστρεφε στο Οβάλ Γραφείο.Ο Φόερ, πρώην συντάκτης του «New Republic», ενός φιλελεύθερου περιοδικού, τονίζει πώς η τεράστια πολιτική εμπειρία του Μπάιντεν – κέρδισε τη θέση του στη Γερουσία των ΗΠΑ στο Ντέλαγουερ το 1972, προήδρευσε στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα από το 2009 έως το 2017 – του έδωσεγια να διαβεί το κατώφλι του Λευκού Οίκου.Κάνοντάς του κάτι σαν κομπλιμέντο, ο Φόερ γράφει ότι ο Μπάιντεν μερικές φορές σιωπά στις δημόσιες παρατηρήσεις όχι λόγω της ηλικίας του, αλλά λόγω της «απειθαρχίας και της αναποφασιστικότητας» που έχει επιδείξει σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.Στο ίδιο απόσπασμα στο οποίο αναφέρει ότι ο Μπάιντεν παραδέχτηκε ότι είναι κουρασμένος, ο Αμερικανός συγγραφέας υποστηρίζει ότι η «ηγεσία της Ουάσινγκτον εν καιρώ πολέμου στην Ουκρανία «βασίστηκε στο ξεπερασμένο ένστικτό του και την ισχυρή του αυτοπεποίθηση».«Τα πλεονεκτήματα του να έχεις έναν μεγαλύτερο ηλικιακά πρόεδρο ήταν εμφανή. Δεν ήταν απλώς ένας ηγέτης του διεθνούς συνασπισμού υπέρ του Κιέβου, ήταν η πατρική φιγούρα της Δύσης, τον οποίο οι ξένοι ηγέτες μπορούσαν να καλέσουν στο τηλέφωνο για συμβουλές....Ήταν η ήρεμη παρουσία του και η στρατηγική του διαύγεια που βοήθησαν να οδηγήσει τη συμμαχία σε μια τόσο επιθετική στάση, η οποία εμπόδισε τον αυταρχισμό του Πούτιν στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Είναι ένας άντρας της ηλικίας του», επισημαίνει ο Φόερ.