Πάνω από 280.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του γιου της ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών Μαρί Αρένα, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Qatargate όπως αναφέρει δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας «Le Soir».«Έρευνα Qatargate: Πάνω από 280.000 ευρώ μετρητά εντοπίστηκαν στο σπίτι του γιου της Μαρί Αρένα» είναι ο τίτλος του άρθρου.Όπως επισημαίνει,οι ερευνητές όχι μόνο έλεγχξαν το διαμέρισμα της ευρωβουλευτή Μαρί Αρένα, επισκέφτηκαν επίσης το γειτονικό διαμέρισμα του γιου της Ούγκο Λεμέρ και τα κεντρικά γραφεία της BRC & Co, της οποίας είναι συνιδρυτής. Από την οικία του γιου της ευρωβουλευτή κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.Παράλληλα, αναφέρεται ότι, με τα εφεδρικά κλειδιά της, καθώς ο γιος της απουσίαζε. Η Soir σημειώνει ότι η προέλευση των χρημάτων δεν είναι ακόμη γνωστή και δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί καμία σχέση με το αρχείο Qatargate ως έχει.Επισημαίνεται ότι, τον Νοέμβριο του 2018, ο Ούγκο Λεμέρ είχε καταχωρίσει, με πέντε συνεργάτες, την BRC & Co, που δραστηριοποιείται στην πώληση κάνναβης απαλλαγμένη από την ψυχοτρόπο ουσία της, και επομένως νόμιμη.από την κρατική ασφάλεια στο σπίτι του κύριου υπόπτου σε αυτήν την υπόθεση, Ιταλού, πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι. Όπως είχε αποκαλύψει η Soir, ο Αντόνιο Παντσέρι είχε πει ότι προσφέρθηκε να προσθέσει τον γιο της Μαρί Αρένα σε λίστα ατόμων που δικαιούνται να λάβουν εισιτήρια για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Ερωτηθείς σε αυτό το σημείο τηλεφωνικά, ο Ούγκο Λεμέρ είχε αρνηθεί ότι είχε λάβει την παραμικρή πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση και ότι είχε πάει στο Κατάρ. Η βελγική εφημερίδα αναφέρει ταυτόχρονα ότι η δημιουργία της BRC & Co βρίσκεται επίσης πίσω από την αναγκαστική αποχώρηση του ανακριτή Μισέλ Κλεζ από την υπόθεση. «Ακόμη κι αν, σύμφωνα με πληροφορίες , ο πρώην υπεύθυνος του φακέλου ανακριτής είχε διατάξει ο ίδιος ελέγχους στους λογαριασμούς της εταιρείας που δραστηριοποιείται στη νόμιμη κάνναβη, η ανακάλυψη από τον δικηγόρο του Μαρκ Ταραμπέλα της παρουσίας του γιου ενός υπόπτου - Μαρί Αρένα - με τον ίδιο τον γιο του δικαστή ανάμεσα στους ιδρυτές είχε αναγκάσει τον Μισέλ Κλεζ να απομακρυνθεί» αναφέρει η εφημερίδα.Συμπληρώνει τέλος ότι «ο Νικολά Κλεζ και ο Ούγκο Λεμέρ είναι και οι δύο μέτοχοι της BRC & Co, σύμφωνα με τους τελευταίους ισολογισμούς που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα του Βελγίου, αν και ο δεύτερος δεν ήταν διευθυντής από τον Δεκέμβριο του 2021. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ήταν τα ίδια το αντικείμενο μίας από τις έξι έρευνες που έγιναν στις 19 Ιουλίου».Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ