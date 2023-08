Σουδάν: Επιδημίες απειλούν το Χαρτούμ, χιλιάδες πτώματα σε αποσύνθεση στους δρόμους

Κλείσιμο

Οι μάχες ανάμεσα στον τακτικό σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές δυνάμεις εδώ και τέσσερις μήνες έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες πτώματα σε αποσύνθεση, γεγονός που προκαλεί φόβους για ξέσπασμα επιδημιών στο Σουδάν , προειδοποιεί η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.«Χιλιάδες πτώματα αποσυντίθενται στους δρόμους του Χαρτούμ ενώ», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Save the Children.Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντελφατάχ αλ-Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, σύμφωνα με την ΜΚΟ Acled, ενώ έχουν αναγκάσει τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ΟΗΕ.«Ηστους νεκρούς αυξάνει τα δεινά των οικογενειών του Χαρτούμ», δηλώνει ο Μπασίτ Καμάλ Ελντίν Χαμίντ, διευθυντής του τμήματος για την Υγεία της οργάνωσης Save the Children.Η αδυναμία μετακίνησης των πτωμάτων εξαιτίας των μαχών και η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που δεν επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος ψύξης στα νεκροτομεία του Χαρτούμ εκθέτουν διπλά τους κατοίκους στον κίνδυνο επιδημιών. Από τα 89 νοσοκομεία της πρωτεύουσας, 71 βρίσκονται εκτός λειτουργίας και όσα λειτουργούν γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων ή λεηλασιών.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείαςαπό την έναρξη του πολέμου στις 15 Απριλίου.Εδώ και μήνες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν σημάνει συναγερμό διότι τα στάσιμα νερά της περιόδου των βροχών, που αρχίζει τον Ιούνιο, ευνοούν τις επιδημίες από την ελονοσία μέχρι την χολέρα και τον δάγγειο πυρετό. Κρούσματα χολέρας και ερυθράς έχουν εντοπισθεί σε διάφορες περιοχές του Σουδάν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.Τις τελευταίες εβδομάδες, οι μάχες έχουν κλιμακωθεί στο Χαρτούμ, όπου η αεροπορία βομβαρδίζει κατοικημένες ζώνες με στόχο τις βάσεις των δυνάμεων των παραστρατιωτικών οι οποίοι απαντούν με επιθέσεις drones.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ