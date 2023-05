Κακοκαιρία στην Ιταλία: Στους 14 οι νεκροί από τις πλημμύρες, πάνω από 20.000 οι άστεγοι

The moment a landslide struck in the province of Forlì-Cesena, part of Italy’s #EmiliaRomagna region devastated by floods. pic.twitter.com/E9kPlcNX16

Cesena, my hometown, and the whole region of Romagna, Italy, have been violently struck by and unprecedented flood. Seeing at a distance entire cities so deeply wounded and so many people on their knees pains me. Any help appreciated. Forza Romagna ❤️ https://t.co/fb2gZ04sH8 pic.twitter.com/8KVlhz1Txn — Chiara Minotti (@ChiaraMinotti) May 17, 2023

Wow. More footage from Via Saffi. This is the main road to the hospital and airport. Now basically a river. #Italyfloods #Bologna pic.twitter.com/mGcXVW5JRg — Tom Benjamin (@Tombenjaminsays) May 17, 2023

Italy was covered by the largest flood, people are forced to flee on the roofs of their own houses.



It is reported by Reuters.



Local authorities say the worst is yet to come as the rain continues.



🇺🇦 Ukraine Now 🇺🇦 pic.twitter.com/b5HegmkCSq — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 18, 2023

Το δικό του εφιάλτη περνά και 55χρονος δικηγόρος που μένει δίπλα από ποταμό με τη σύζυγό του και αναγκάστηκε να φύγει στη μέση της νύχτας.Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ιταλία, φουντώνουν οι φωνές διαμαρτυρίας όσον αφορά στην ελλειψη κατάρτισης σχεδίου από πλευράς Ρώμης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νέλο Μουσουμέτσι, είπε ότι μέσα σε 36 ώρες έπεσαν 20cm βροχής, ενώ σε κάποιες περιοχές η ποσότητα που έπεσε έφτασε τα 50cm.Έκτακτη σύκεψη έχει συγκαλέσει, από την πλευρά της, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, για την επόμενη Τρίτη.Αγωνία, πάντως, εξακολουθεί να επικρατεί για τις επιχειρήσεις διάσωσης οι οποίες αποδεικνύονται δύσκολες καθώς οι πλημμύρες είναι πολύ εκτεταμένες.