Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιδράσεις μετά τις βρισιές του αρχηγού της Wagner - Η ειρωνεία του Κιέβου και η αμηχανία της Μόσχας

Russian media report that Colonel-General Mizintsev, known as "Butcher of Mariupol", who was dismissed from the position of deputy defense minister for logistics a few days ago, became the deputy commander of Wagner PMC.



Mizintsev was spotted on the video published on social… pic.twitter.com/bE1rBkmrUZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023

Κλείσιμο

Prigozhin announced Wagner PMC will leave Bakhmut on 10th May due to ammunition shortage caused by Russian military leadership.



Full video of his statement with English subtitles. pic.twitter.com/y54ie89mwF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023

Wagner’s commander Prigozhin has lost it. He is screaming, using profanity, and blaming russia's Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. I don’t feel sorry for him, but I understand his reaction since tens of thousands of his mercenaries are dead. pic.twitter.com/VJL9LQKr8p — Roman 🇺🇦 Sheremeta (@rshereme) May 5, 2023

Tην αμηχανία του Κρεμλίνου και το καυστικό σχόλιο του Κιέβου, προκάλεσαν οι μύδροι του ιδρυτή της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν , κατά της Μόσχας. Εκτός εαυτού, ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα φύγουν από την πόλη Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου, παραδίδοντας τις θέσεις τους στο υπουργείο Άμυνας, αφού, όπως είπε, το να παραμείνουν χωρίς τα απαιτούμενα πυρομαχικά ισοδυναμεί με καταδίκη σε αναίτιο θάνατο.Φωνάζοντας και βρίζοντας, ο Πριγκόζιν ξέσπασε εναντίον εκείνων που ευθύνονται για τις ελλείψεις πυρομαχικών στις δυνάμεις της Wagner, με αποτέλεσμα να χάνει τους άνδρες του στη «μηχανή του κιμά» όπως είπε.Κατονόμασε δε, τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας,, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενώ η κάμερα έδειχνε τις σορούς μαχητών της Wagner. Ο Πριγκόζιν είπε ότι οι άνδρες του θα αποσυρθούν για να «γλείψουν τις πληγές τους».«Στη Wagner ξεμένουν από μαχητές, όχι από οβίδες», ήταν το κυνικό σχόλιο του εκπροσώπου της ουκρανικής Ανατολικής Ομάδας Δυνάμεων Τσερεβάτι, σχετικά με τις δηλώσεις του Πριγκόζιν για αποχώρηση από το Μπαχμούτ. «Ο Πριγκόζιν προσπαθεί να κάνει εξωφρενικές δηλώσεις για να τραβήξει την προσοχή», πρόσθεσε ο Τσερεβάτι.Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι στο Κρεμλίνο γνωρίζουν την πιθανή έξοδο της Wagner PMC από το Μπαχμούτ, «αλλά δεν μπορούν να το σχολιάσουν, καθώς το ερώτημα αφορά την πορεία των εχθροπραξιών», ανέφεραν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.«Η PMC Wagner και οι ‘’εθελοντές’’ της θα πρέπει να τεθούν υπό την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, τότε δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τις προμήθειες» δήλωσε ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας Βίκτορ Σομπόλεφ, με ένα σχόλιο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αιχμή κατά της ηγεσίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, δηλαδή του «δίδυμου» Σοϊγκού – Γκερασίμοφ.Ο προπαγανδιστής του Πούτιν δημοσιογράφος Βλαντίμιρ Σολόβιεφ επέκρινε «τους Ρώσους στρατιωτικούς που μιλούν δημόσια για τα προβλήματά τους όπως ελλείψεις πυρομαχικών», εννοώντας προφανώς τον Πριγκόζιν, χωρίς πάντως να τον κατονομάζει.