Τουρκία: Πάνω από €24.000 η αξία του ρολογιού που έκλεψε ο Μέγας Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Την ώρα που ο πατριάρχης Βαρθολομαίος προσπαθεί να συνέλθει από το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο Φανάρι με τη σύλληψη για κλοπή του Μέγα Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγαθάγγελου Σίσκου, σοκ έχει προκαλέσει στους χριστιανικούς κύκλους το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, που έπιασε καρέ καρέ τις κινήσεις του ιερέα μέσα στο κατάστημα με τις αντίκες που είχε επισκεφτεί.Παρατηρώντας τις κινήσεις του, εύκολα διαπιστώνει κάποιος πωςράσα και καλυμαύχι, αλλά λαϊκά ρούχα (παλτό, λευκό πουκάμισο και παντελόνι), ωστόσο αναγνωρίστηκε από την ιδιοκτήτρια από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς φαίνεται πως, με αγάπη στις αντίκες και τα παλαιά αντικείμενα.Σύμφωνα με πληροφορίες, το συλλεκτικό ρολόι τσέπης του 18ου αιώνα είχε κατασκευαστεί για λογαριασμό των Ανακτόρων με την αξία του να φτάνει τις 500.000 τουρκικές λίρες, περίπουΑυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αγαθάγγελος Σίσκος κυκλοφορεί με λαϊκά ρούχα κι αυτό γιατί μετά από σχετική άδεια από τον Πατριάρχη και εξαιτίας της θέσης του, του δύνεται η ευκαιρία να επιλέγει ανάλογα την περίσταση την εμφάνιση του.Στην γειτονική χώρα έχει ξεσπάσει σάλος, καθώς ο Μέγας Αρχιμανδρίτης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και κοινωνικός με μεγάλο ποίμνιο να τον ακολουθεί και να τον αγαπά. Ιδιαίτερη ήταν και η θέση του κοντά στον πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος τον υποστήριζε και τον προετοίμαζε για μεγαλύτερα ακόμα αξιώματα. Άλλωστε από το βιογραφικό του και μόνο καταλαβαίνει κάποιος πωςΟ Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος (κατά κόσμο Ζήσης) Σίσκος γεννήθηκε από γονείς γουνοποιούς στις 8 Μαΐου του 1985 στην Καστοριά. Μετά την ολοκλήρωση της εγκύκλιας παιδείας του, συνέχισε τις λυκειακές σπουδές στο Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας. Το 2004 εισήχθη τρίτος στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., πραγματοποιώντας τις θεολογικές του σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), εξαιτίας της κατ’ έτος άριστης επίδοσής του, λαμβάνοντας το Πτυχίο της Θεολογίας το 2008 με βαθμό «Άριστα» (9,15/100).Ακολούθως, έγινε δεκτός μετά από αξιολόγηση και εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., εκπονώντας τη μεταπτυχιακή του διατριβή με θέμα: «Ερωτικότητα, κινητικότητα και κοινωνικότητα του Θεού, κατά τον Άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο», λαμβάνοντας με βαθμό «Άριστα» (10,00/100) το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Κλάδο της Συστηματικής Θεολογίας με ειδίκευση την Δογματική το 2011.Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, ενώ εκπλήρωσε και την στρατιωτική του θητεία υπηρετώντας στην Πολεμική Αεροπορία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Απόστολος Ιάσων ο Θεσσαλονικεύς», αναπτύσσοντας πολυσχιδές έργο σε ακαδημαϊκό επίπεδο.Από τον Οκτώβριο του 2011 εκπονεί διατριβή επί διδακτορία στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα: «Η θέση του Ιερού Αυγουστίνου στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά». Έχει διακριθεί διεθνώς κατά το παρελθόν σε διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου με θέμα: «δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη» (Glory to God and Peace on Earth) της Επιτροπής Νέων Echos στην Οικουμενική Κίνηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), συμμετέχοντας στις εργασίες της Διεθνούς Οικουμενικής Διάσκεψης της Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκαν στο Κίνγκστον της Τζαμάικα το Μάιο του 2011, με την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Συμμετείχε ως εισηγητής σε σειρά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγγράφοντας και δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα θεολογικού και οικουμενικού προβληματισμού στα ελληνικά και αγγλικά. Διάκονος χειροτονήθηκε από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στις 21 Νοεμβρίου 2012, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου και