Επίσκεψη-έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο - Ο Κάρολος δεν θα τον δει, γιατί είναι... πολύ απασχολημένος

Επίσκεψη - έκπληξη πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο πρίγκιπας Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για να παραστεί στην τετραήμερη προκαταρκτική ακρόαση κατά του εκδοτικού ομίλου Associated Newspaper Ltd (ANL), στον οποίο ανήκουν οι εφημερίδες Daily Mail και Mail on Sunday.Ο Βρετανός γαλαζοαίματος και έξι άλλοι γνωστοί celebrities, ο, υποστηρίζουν πως επί δεκαετίες « υπήρξαν θύματα απεχθών εγκληματικών δραστηριοτήτων και σοβαρών παραβιάσεων της ιδιωτικής τους ζωής» από τα έντυπα του ομίλου.Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του πρίγκιπα Χάρι και των υπολοίπων που κινήθηκαν μαζί του νομικά κατά του ομίλου ANL, ο εκδοτικός όμιλος είχε προσλάβει ιδιωτικούς ερευνητές για να προβούν σε παράνομες ενέργειες εις βάρος τους, όπως την εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης στις οικίες και τα οχήματά τους αλλά και την παρακολούθηση των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών, ενώ πλήρωνε διεφθαρμένους αξιωματούχους της αστυνομίας, ώστε να έχει πρόσβαση εκ των έσω σε πληροφορίες για αυτά τα άτομα. Επίσης, ο όμιλος κατηγορείται για παράνομη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό αυτών των ατόμων και για «χακάρισμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών.Η αγωγή κατά του ομίλου ANL κατατέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο . Ο εκδοτικός όμιλος, ενώ δήλωσε πως η αγωγή είναι «προσχεδιασμένη και ενορχηστρωμένη προσπάθεια» για να εμπλακεί η εφημερίδα στο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει στη Βρετανία από το 2005 μέχρι το 2011 και αφορούσε το χακάρισμα των τηλεφώνων διάσημων προσωπικοτήτων, όπως πολιτικών και celebrities, από τις βρετανικές ταμπλόιντ.Εκτός από τον πρίγκιπα Χάρι, που εμφανίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, κάθισε στην πίσω σειρά και κρατούσε σημειώσεις κατά την διάρκεια της ακρόασης, ο σερ Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις έδωσαν, επίσης, το «παρών» στην αίθουσα. Στην ακρόαση έγινε γνωστό πως το πιστοποιητικό γέννησης του πρώτου τέκνου τους δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες του ομίλου πριν καν το δουν οι ίδιοι οι γονείς.Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Βρετανού γαλαζοαίματου στα πάτρια εδάφη από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου ο δούκας του Σάσεξ είχε επισκεφθεί την Γηραιά Αλβιώνα μαζί με την Αμερικανίδα, σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ. Όμως, σύμφωνα με την Telegraph, βασιλιά Κάρολο , αφού πηγές από το παλάτι δήλωσαν στην εφημερίδα πως ο 74χρονος μονάρχης είναι «πολύ απασχολημένος» Προφανώς, μετά την κυκλοφορία της αποκαλυπτικής βιογραφίας του πρίγκιπα Χάρι υπό τον τίτλο «Spare» («Ρεζέρβα») τον Ιανουάριο, ο βασιλιάς αποφεύγει να δει τον μικρότερο γιο του, ο οποίος πέρασε την «κόκκινη γραμμή» και περιέγραψε με μελανά χρώματα την προσωπικότητα της μητριάς του και βασιλικής συζύγου, Καμίλα. Ο Κάρολος και η Καμίλα ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσουν επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία από τις 26 μέχρι τις 29 Μαρτίου.Όμως, μετά την ακύρωση της επίσκεψης από τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν λόγω των παρατεταμένων διαδηλώσεων στο Παρίσι, ο βασιλιάς κάνει διακοπές μαζί με την βασιλική σύζυγο στην εξοχική τους κατοικία Χάιγκροουβ Χάουζ στο Γκλοστερσάιρ. Πηγές από το παλάτι δήλωσαν πωςκαθώς λόγω σχολικών διακοπών απουσιάζει με την σύζυγό του και τα τρια τους παιδιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν θα βρίσκονται στο Λονδίνο, αλλά ούτε στο Ουίνδσορ, όπου μετακόμισαν τους τελευταίους μήνες. Επομένως, αποκλείεται μια συνάντηση με τον Χάρι, του οποίου οι σχέσεις με τον μεγαλύτερο αδερφό του, μετά το Megxit και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις του Χάρι και της Μέγκαν για την βασιλική οικογένεια, «ακροβατούν» σε τεντωμένο σχοινί.