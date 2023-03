Ισραήλ: Βήμα πίσω από τον Νετανιάχου - Αναστέλλει για ένα μήνα τη δικαστική μεταρρύθμιση

🚨🇮🇱Half a million people are on the streets in Israel and the Protests are getting more and more violent. The army was ordered to be ready for any situation. #Breaking #Israel #Russia #Iran #Netanyahu #İsrail pic.twitter.com/KodQ4lrqgj

🚨 Protests in Tel Aviv, #Israel 🚨



Protesters in Israel are attacking Netanyahu’s house.



The Whole Country is going strike tomorrow…



Army refuse to deploy. Defense Minister sacked. Air Marshall says Government has declared Civil War….



Is the Government is about to fall⁉️… pic.twitter.com/X0ko5oWfa0 — Scary Election Denier 🇺🇸 (@nomandatesco) March 27, 2023

I’ve never seen anything like this. The people of #Israel are stronger that #Netanyahu. We are coming together to protest his attack against #Democracy. We will not back down pic.twitter.com/b1jryv2rIs — Nadav Pollak (@NadavPollak) March 26, 2023

A powerful display of democracy in #Israel as hundreds of thousands gather across the country to protest the proposed Judicial reforms. pic.twitter.com/9DgDUin4rh — CIJA (@CIJAinfo) March 26, 2023

#Israel #IsraelProtests are happening through the night in Tel Aviv. The people don’t want judicial reform that brings Israel 🇮🇱 back thousands of years in Progress. It’s unfortunate to protest however these religious zealots in government are dangerous to the Israeli people pic.twitter.com/yeztaqh2qE — Thaddeus MacThomas (@HolmesThady) March 27, 2023

Αυτό σημαίνει ότι μόνο με την, η κυβέρνηση θα μπορεί να παρακάμπτει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.Συγκεκριμένα:1. Η κυβέρνηση θα μπορεί να αναθεωρεί νόμους του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορεί να ακυρώνει δικαστικές αποφάσεις.2. Η κυβέρνηση θα έχει αποφασιστικό λόγο για το ποιος θα γίνει δικαστής, μεταξύ άλλων, και στο Ανώτατο Δικαστήριο, αυξάνοντας την εκπροσώπησή της στην επιτροπή που τους διορίζει3.Οι υπουργοί δεν θα υποχρεούνται να υπακούουν στις συμβουλή των νομικών συμβούλων τους -καθοδηγούμενες από τον γενικό εισαγγελέα- που σήμερα οφείλουν βάσει νόμου.Όπως καταγγέλλεται, η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση αυξάνει τον πολιτικό έλεγχο στους διορισμούς δικαστών και δίνει τη δυνατότητα στην Κνεσέτ να περνάει νόμους ακόμη κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει πως είναι αντισυνταγματικοί, απειλώντας έτσι την ίδια τη δημοκρατία.Την ίδια ώρα, οι ένθερμοι υποστηρικτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι αυτό θα βάλει «χαλινάρι» στις υπερβολές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα αποκαταστήσει την ισορροπία.Ο εθνικιστικός-θρησκευτικός κυβερνητικός συνασπισμός τουεπέζησε, νωρίτερα, της πρότασης μομφής της αντιπολίτευσης στην Κνεσέτ, η οποία κατατέθηκε σεκαταψηφίσθηκε από 59 βουλευτές, ενώ 53 ψήφισαν υπέρ.Ωστόσο μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, φαίνεται ότι πιέζουν τον πρωθυπουργό να μην υποχωρήσει στις πιέσεις και να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση.Ο πρόεδρος του Ισραήλκάλεσε σήμερα την κυβέρνηση ναπάνω στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που διχάζει τη χώρα, έπειτα από μια νύκτα που σηματοδοτήθηκε από συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς στο Τελ-Αβίβ.«Την περασμένη νύκτα υπήρξαμε μάρτυρες πολύ δύσκολων σκηνών», δήλωσε στο Twitter ο Χέρτσογκ, για τον οποίο «ολόκληρο το έθνος διακατέχεται από βαθιά ανησυχία».«Η ασφάλειά μας, η οικονομία μας και η κοινωνία μας απειλούνται», πρόσθεσε ο πρόεδρος, ο οποίος καλεί επισήμως «τον πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης και αυτά της πλειοψηφίας» να «την εξέταση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο «στο όνομα της ενότητας του λαού του Ισραήλ».Ο Χέρτσογκ έχει ρόλο κυρίως τελετουργικό και οι επανειλημμένες εκκλήσεις του να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στη μεταρρύθμιση δεν είχαν μέχρι τώρα αποτέλεσμα και δεν εμπόδισαν τη χώρα να διολισθήσει λίγο-λίγο στην κρίση. Πρόσφατα είχε εκφράσει την ανησυχία του για τονΤην ώρα που τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε απειλή του υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να αποχωρήσει από την κυβέρνηση - γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απώλεια της πλειοψηφίας του Νετανιάχου- σε περίπτωση απόσυρσης της δικαστικής μεταρρύθμισης, ο υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπαρκάτ, άλλο κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, κάλεσε μέσω του Twitter τους συναδέλφους του «να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό για μία παύση στην νομοθετική μεταρρύθμιση».«Καλώ τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει την απομάκρυνση του Γιοάβ Γκαλάντ. Το Κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί αυτήν την στιγμή, απέναντι στις απειλές που προέρχονται από όλα τα μέτωπα, να επιτρέψει αλλαγή του υπουργού Αμυνας», δήλωσε από την πλευρά του ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Γιούλι Εντελστάιν, κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου.