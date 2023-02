Ουκρανία: Σε ένα χρόνο σκοτώθηκαν περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες απ' όσοι σε εννέα στο Αφγανιστάν

Russia chose this war, and the world is responding to hold Russia accountable for the atrocities it is committing in Ukraine. We want this war to end as quickly as possible – with a just peace that respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/qADieZvQFq — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 24, 2023

Some 70,000 war crimes have been reported in Ukraine since the war began, but only 25 Russian troops have been convicted so far.



Will victims ever get justice? DW correspondent in Bucha @ayakibrahim explains. pic.twitter.com/4t1CQt4ATu — DW News (@dwnews) February 24, 2023

Κλείσιμο

The health consequences of the war in #Ukraine have been devastating. @WHO is working closely with partners and has reached 8.4 million people with health interventions. But above all, the main medicine that people in Ukraine need is peace. #Ukraine1YearOn pic.twitter.com/O5z8drjjdm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 24, 2023

Today is a dark anniversary. For Ukraine. For Europe. And for the world.



For one year, Russia has waged war against Ukraine.



And for one year, Ukraine has fought back with courage.



A free and independent Ukraine is a free and independent Europe. Ukraine will prevail. pic.twitter.com/IHE46qiwT4 — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2023

⚡️Zelensky presents awards to soldiers on 1-year anniversary of Russia's all-out war.



Zelensky presented the Hero of Ukraine and other state awards to Ukrainian defenders in central Kyiv to mark the one-year anniversary of Russia's full-scale invasion.



📷President's Office pic.twitter.com/buDYqROC9Z — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2023

Κλείσιμο

Στον ένα χρόνο τουσκοτώθηκαν τουλάχιστον 15.136 Ρώσοι στρατιωτικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν από ανοιχτές πηγές οι δημοσιογράφοι του ιστότοπου Mediazona και της ρωσικής υπηρεσίας του BBC.Μεταξύ των 15.136 Ρώσων στρατιωτών, οι 1.214 είναι επίστρατοι. Οι δημοσιογράφοι των δύο μέσων ταυτοποίησαν τα ονόματα 588 μελών της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner που σκοτώθηκαν και 1.310 πρώην κρατουμένων.Από τις 24 Φεβρουαρίου στον πόλεμο στην Ουκρανία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.800 αξιωματικοί, εκ των οποίων 199 με τον τίτλο του αντισυνταγματάρχη και άνω.Όπως επισημαίνει ο ιστότοπος Mediazona, ο αριθμός των απωλειών στις γραμμές του ρωσικού στρατού υπερβαίνει τον επίσημο αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στα εννέα χρόνια του πολέμου στο Αφγανιστάν, από τις 25 Δεκεμβρίου του 1979 έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1989, η Σοβιετική Ένωση έχασε στο Αφγανιστάν 15.051 στρατιωτικούς.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε για τελευταία φορά στις απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου. «Οι απώλειές μας μέχρι σήμερα είναι 5.937 πεσόντες» είχε δηλώσει τότε ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.Οι δημοσιογράφοι του ιστότοπου Nediazona και της ρωσικής υπηρεσίας του BBC σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών συγκεντρώνουν στοιχεία για τον θάνατο των Ρώσων στρατιωτών από τις αναρτήσεις συγγενών τους, από τις ειδήσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις επίσημες ανακοινώσεις των περιφερειακών αρχών. Ο πραγματικός αριθμός των πεσόντων μπορεί να είναι μεγαλύτερος.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ