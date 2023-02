Τουρκία: Bίντεο από τους νέους σεισμούς 5,2 μέχρι 6,4 Ρίχτερ - Κι άλλοι εγκλωβισμένοι

A 6.4 magnitude earthquake hit the Turkish city of Hatay once again No major damage has been reported yet🇹🇷 Very disturbing news 💔 may Allah protect our brothers & sisters in Turkey #Turkey #earthquake #Hatay #Syria pic.twitter.com/3zEhkkw541





Αισθητή η σεισμική δόνηση στην Κύπρο



Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο σεισμός εγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο (σε ακτίνα πέραν των 500 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του), ενώ στην Κύπρο έγινε αισθητός σε ολόκληρο το νησί.

6,4 βαθμών σημειώθηκε σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στη

, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο σεισμός αυτός θεωρείται μετασεισμός του πολύ ισχυρού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόστασηκαι 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Λίγο αργότερα, μετά τις 20:07, έγινε και δεύτερος μεγάλος σεισμός 5.8 Ρίχτερ στο Σαμαντάγ στην Αντιόχεια και πάλι, ενώ ορισμένα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο ακολούθησε καις 5,2 Ρίχτερ.Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους και σήκωσε μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.Σύμφωνα με την AFAD, περισσότεροι από 6.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.Η Μούνα αλ Ομάρ, κάτοικος Αντάκιας, είπε πως την ώρα του σεισμού βρισκόταν σε σκηνή που έχει στηθεί σε πάρκο της πόλης. «Νόμιζα ότι η γη θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μου», είπε κλαίγοντας, καθώς κρατούσε τον 7χρονο γιο της στην αγκαλιά της. «Θα γίνει και άλλος μετασεισμός;» διερωτήθηκε.Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κάλεσε τους κατοίκους της επαρχίας Χατάι να μην πλησιάζουν στις ακτές, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει η στάθμη της θάλασσας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 6,4 και 5,8 βαθμών, που σημειώθηκαν σήμερα με επίκεντρο την κοινότητα Ντέφνε,αντίστοιχα.Για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες από τους σημερινούς σεισμούς έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας σε ό,τι αφορά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 6,4 βαθμών, σημειώθηκε στις 19.04 (τοπική ώρα) και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση. Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε μια δόνηση 5,8 βαθμών, σύμφωνα με την AFAD, η οποία εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να ανέβει η στάθμη της θάλασσας «μέχρι και 50 εκατοστά».Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι οι σεισμοί έγιναν επίσης αισθητοί στο Χαλέπι, στη βορειοδυτική Συρία, όπου πανικόβλητοι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους στον δρόμο. Ένας φωτορεπόρτερ είπε ότι είδε να πέφτουν τοίχοι κτιρίων τα οποία είχαν υποστεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.Στην Αντάκια, ο σεισμός προκάλεσε επίσης πανικό στους κατοίκους. Σε μια πλατεία, ο Άλι Μαζλούμ, ένας 18χρονος Σύρος, είπε ότι βρισκόταν μαζί με τους διασώστες της AFAD που, όταν σημειώθηκε ο σεισμός. «Μας αιφνιδίασε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αρπαχτήκαμε ο ένας από τον άλλο και ακριβώς μπροστά μας οι τοίχοι άρχισαν να καταρρέουν. Είχαμε την εντύπωση ότι η γη θα άνοιγε στη μέση και θα μας κατάπινε».Σε μικρή απόσταση, μια μπουλντόζα προσπαθούσε να απομακρύνει τα χαλάσματα από μια λεωφόρο. «Αυτό εκεί μόλις έπεσε», είπε ένας διασώστης, δείχνοντας ό,τι απέμεινε από ένα κτίριο.Ο Άλι Μαζλούμ, που ζει στην Αντάκια εδώ και 12 χρόνια, αναζητά ακόμη το πτώμα της αδελφής του και της οικογένειάς της. Οι τουρκικές αρχές έχουν σταματήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων σε όλες τις άλλες επαρχίες, εκτός από το Καχραμάνμαρας και το Χατάι, αφού οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες, 14 ημέρες μετά τον σεισμό, έχουν εξανεμιστεί.Σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεντρική Τουρκία λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 54 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καχραμάνμαράς σε βάθος 10 χιλιομέτρων.



Υπενθυμίζεται ότι το Καχραμανμαράς μετά το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ είναι ισοπεδωμένη πόλη. Ελάχιστα είναι τα κτίρια που έμειναν όρθια από το καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου ενώ οι δρόμοι που άλλοτε ήταν γεμάτο κίνηση και κόσμο πλέον είναι γεμάτοι συντρίμμια και μπάζα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το Anadolu η γεμάτο χρώμα πόλη με τα περίτεχνα σπίτια και τους ουρανοξύστες, έχει πλέον καταστραφεί ολοσχερώς φυλακίζοντας από κάτω από τα ερείπια εκατοντάδες ανθρώπους.

Το επίκεντρο του πρώτου φονικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.



Η ισχυρή δόνηση είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.





Από την αρχή, οι σεισμολόγοι είχαν προειδοποιήσει για ισχυρούς σεισμούς στην περιοχή του Καχραμανμαράς.



Η πρώτη δόνηση είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό, προκαλώντας τον απόλυτο τρόμο. Η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη στην περιοχή, τις τελευταίες ημέρες, με δονήσεις πάνω από 5 Ρίχτερ.



