Τουρκία: Απανωτοί σεισμοί 6,4 και 5,8 και 5,2 R - Στην Αντιόχεια το επίκεντρο, ζημιές σε κτίρια

Λίγο αργότερα, μετά τις 20:07, έγινε και δεύτερος μεγάλος σεισμός 5.8 Ρίχτερ στο Σαμαντάγ στην Αντιόχεια και πάλι, ενώ ορισμένα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο ακολούθησε καις 5,2 Ρίχτερ.Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους και σήκωσε μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.Σύμφωνα με την AFAD, περισσότεροι από 6.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.Η Μούνα αλ Ομάρ, κάτοικος Αντάκιας, είπε πως την ώρα του σεισμού βρισκόταν σε σκηνή που έχει στηθεί σε πάρκο της πόλης. «Νόμιζα ότι η γη θα ανοίξει κάτω από τα πόδια μου», είπε κλαίγοντας, καθώς κρατούσε τον 7χρονο γιο της στην αγκαλιά της. «Θα γίνει και άλλος μετασεισμός;» διερωτήθηκε.Σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεντρική Τουρκία λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 54 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καχραμάνμαράς σε βάθος 10 χιλιομέτρων.



Υπενθυμίζεται ότι το Καχραμανμαράς μετά το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ είναι ισοπεδωμένη πόλη. Ελάχιστα είναι τα κτίρια που έμειναν όρθια από το καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου ενώ οι δρόμοι που άλλοτε ήταν γεμάτο κίνηση και κόσμο πλέον είναι γεμάτοι συντρίμμια και μπάζα.

